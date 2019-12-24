RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1311131213131314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 23:46

  Вадимка написав:Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.


Деньги заблокировали?
посетитель
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 23:53

  Вадимка написав:
  посетитель написав:
  Вадимка написав:Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.

Как решилось?

Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.

Ну 5 фондов эт, все таки, не 9 лимонов ))
Т.е. вы таки шото выводили из банка, а потом снова заводили, а не просто курутили внутри банки...
Ну теперь таки прийдется падать на колени перед финмоном, перед Денисом и пытаться найти правильные слова в описании ваших оборотофф на один лимон 8) :roll:
Финмону ж нуна чем то прикрыть свою задницу от регулятора :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5907
З нами з: 05.05.21
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 23:59

  посетитель написав:
  Вадимка написав:Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.


Деньги заблокировали?

Пока нет
Вадимка
 
Повідомлень: 392
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 00:14

  Вадимка написав:
  посетитель написав:
  Вадимка написав:Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.


Деньги заблокировали?

Пока нет

Обращаю ваше внимание, шо в Пояснительной Записке вы можете указать, шо пользуетесь средствами всей своей большой семьи, в которой ведете совместное хозяйство: жены, дочери, сына, свекрови, внучки... и предоставить при необходимости их ОК-5/7 за последние 5..10 лет
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5907
З нами з: 05.05.21
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1162 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
  #<1 ... 1311131213131314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tarasum і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 275156
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 21255
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13134)
03.12.2024 23:14
Ринок ОВДП (7110)
03.12.2024 22:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.