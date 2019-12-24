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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2024 23:46
Вадимка написав:
Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.
Деньги заблокировали?
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Додано: Вів 03 гру, 2024 23:53
Вадимка написав: посетитель написав: Вадимка написав:
Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.
Как решилось?
Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.
Ну 5 фондов эт, все таки, не 9 лимонов ))
Т.е. вы таки шото выводили
из банка, а потом снова заводили, а не просто курутили внутри банки...
Ну теперь таки прийдется падать на колени перед финмоном, перед Денисом и пытаться найти правильные слова в описании ваших оборотофф на один лимон
Финмону ж нуна чем то прикрыть свою задницу от регулятора
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Додано: Вів 03 гру, 2024 23:59
посетитель написав: Вадимка написав:
Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.
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Пока нет
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Додано: Сер 04 гру, 2024 00:14
Вадимка написав: посетитель написав: Вадимка написав:
Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.
Деньги заблокировали?
Пока нет
Обращаю ваше внимание, шо в Пояснительной Записке вы можете указать, шо пользуетесь средствами всей своей большой семьи, в которой ведете совместное хозяйство: жены, дочери, сына, свекрови, внучки... и предоставить при необходимости их ОК-5/7 за последние 5..10 лет
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Додано: Сер 04 гру, 2024 00:36
Amethyst Дякую
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:50
Надійшло в застосунок: з 16.12.2024 замовлення готівки за 2 дні (було 5 днів).
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