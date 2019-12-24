Вадимка написав:Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.
Вадимка написав:Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.
Как решилось?
Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.
Ну 5 фондов эт, все таки, не 9 лимонов )) Т.е. вы таки шото выводили из банка, а потом снова заводили, а не просто курутили внутри банки... Ну теперь таки прийдется падать на колени перед финмоном, перед Денисом и пытаться найти правильные слова в описании ваших оборотофф на один лимон Финмону ж нуна чем то прикрыть свою задницу от регулятора
Вадимка написав:Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.
Вадимка написав:Оказывается никак.Все продолжается хотя представитель банка сказал что все решено.Дайте документы на на 2,5 фонда.Пожалуйста на 5.Нет проценты от депозитов и купонные выплати нам не подходят.Дайте ваши заработки или может вы что то продали,а у меня только пенсия.
Деньги заблокировали?
Пока нет
Обращаю ваше внимание, шо в Пояснительной Записке вы можете указать, шо пользуетесь средствами всей своей большой семьи, в которой ведете совместное хозяйство: жены, дочери, сына, свекрови, внучки... и предоставить при необходимости их ОК-5/7 за последние 5..10 лет