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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2024 10:04
карточки выгода и АТБ можно оформить допками к ящеру?
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tester7336
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Додано: Суб 07 гру, 2024 10:31
tester7336 написав:
карточки выгода и АТБ можно оформить допками к ящеру?
Нет, АТБ можно допкой к дебетке.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 07 гру, 2024 11:54
tester7336 написав:
карточки выгода и АТБ можно оформить допками к ящеру?
В мене допки до ред кредитки. Дуже зручно
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tarasum
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Додано: Нед 08 гру, 2024 01:15
lloydbanksua написав: tester7336 написав:
карточки выгода и АТБ можно оформить допками к ящеру?
Нет, АТБ можно допкой к дебетке.
карта АТБ тут Visa ?
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flysoulfly
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Додано: Нед 08 гру, 2024 01:41
flysoulfly написав: карта АТБ тут Visa ?
Так.
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Zochan
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Додано: Нед 08 гру, 2024 01:47
flysoulfly написав:
карта АТБ тут Visa ?
Картка АТБ у будь-якому банку буває тільки Visa.
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Howl
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Додано: Нед 08 гру, 2024 07:59
lov2108 написав: Вадимка написав:
Сегодня возбудился финмониторинг.Я отрываю каждый день швидкий и пополняю тот который должен завтра закончится сумма чуть больше чем старый фонд.И деньги работают и каждый день доступны.Деньги каждый день падают на карту.Так мне насчитали 9 млн.Требуют документы.Караул.
Ото людям нема чим зайнятись.
Кому саме? смузістам, які одні й ті самі 200000 порахували як 9 млн, чи клієнту, який кожного дня проганяв цю суму через швидкі? )))
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1finanсier
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Додано: Нед 08 гру, 2024 08:39
Howl написав: flysoulfly написав:
карта АТБ тут Visa ?
Картка АТБ у будь-якому банку буває тільки Visa.
І банків небагато
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sens
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