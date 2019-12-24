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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2024 10:04
Re: Sense Bank
карточки выгода и АТБ можно оформить допками к ящеру?
Додано: Суб 07 гру, 2024 10:31
Додано: Суб 07 гру, 2024 11:54
Додано: Нед 08 гру, 2024 01:15
Додано: Нед 08 гру, 2024 01:41
Re: Sense Bank
Так.
Додано: Нед 08 гру, 2024 01:47
Re: Sense Bank
Додано: Нед 08 гру, 2024 07:59
Кому саме? смузістам, які одні й ті самі 200000 порахували як 9 млн, чи клієнту, який кожного дня проганяв цю суму через швидкі? )))
Додано: Нед 08 гру, 2024 08:39
Додано: Нед 08 гру, 2024 19:01
В інеті несеться хвиля істерії щодо картки “НацКешбек”.
Глянув умови відкриття у Сенсі.
В додатку:
Логічний, розумний текст.
Аби не було зловживань -- і має бути перевірка, що й справді куплені укр.товари.
Ще на пошту прислали Акцент пропозиції на укладання Угоди про обслуговування Платіжних карток "Кешбек «Зроблено в Україні»"
Перечитав.
Про довічне розкриття всієї-всієї банк.таємниці ні слова. 😂
Але там є текст:
“
Незалежно від типу Платіжних карток, що оформлюються, всі відносини між Банком та Клієнтом врегульовуються Договором. Його діюча редакція розміщена на Інтернет-сторінці
”
Про який це “договір” мова? Де його шукати на сайті??
І чому його не прислали разом з “акцептом”. 🤔
Може там десь і справді є жахіття про 20 років роздачі направо й наліво банк.таємниць? 😳🙀😱
До речі, у додатку, в інформації про картки, вже нема пункту про отримання договору.
Інфо на сайті, про такий спосіб добути договір -- вже застаріла (за місяць...)
Додано: Нед 08 гру, 2024 19:30
Re: Sense Bank
Раз "всі відносини між Банком та Клієнтом ", то надо полагать, что это
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