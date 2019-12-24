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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1313131413151316 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 104 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 41 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 104 Додано: Нед 08 гру, 2024 21:10 moveton написав: Bobua написав: “

Незалежно від типу Платіжних карток, що оформлюються, всі відносини між Банком та Клієнтом врегульовуються Договором. Його діюча редакція розміщена на Інтернет-сторінці http://www.sensebank.ua . Ця Угода є невід’ємною частиною Договору.

”



Про який це “договір” мова? Де його шукати на сайті??

І чому його не прислали разом з “акцептом” Незалежно від типу Платіжних карток, що оформлюються, всі відносини між Банком та Клієнтом врегульовуються Договором. Його діюча редакція розміщена на Інтернет-сторінці. Ця Угода є невід’ємною частиною Договору.Про який це “договір” мова? Де його шукати на сайті??І чому його не прислали разом з “акцептом”

Раз "всі відносини між Банком та Клієнтом ", то надо полагать, что это обычный ДКБО . Его не присылают потому, что каждый клиент со всем его текущими 144 страницами и так ознакамливается, когда становится клиентом банка и потом постоянно мониторит что в нём меняется чтобы при не согласии с изменениями воспользоваться своим правом разорвать отношения с банком. Ну и, конечно, точно знает есть там "про 20 років роздачі направо й наліво банк.таємниць" или нет. Раз "всі відносини між Банком та Клієнтом ", то надо полагать, что это. Его не присылают потому, что каждый клиент со всем его текущими 144 страницами и так ознакамливается, когда становится клиентом банка и потом постоянно мониторит что в нём меняется чтобы при не согласии с изменениями воспользоваться своим правом разорвать отношения с банком. Ну и, конечно, точно знает есть там "про 20 років роздачі направо й наліво банк.таємниць" или нет.











moveton



Але ж звичайний ДКБО -- він для всіх карток і депозитів, я так розумію.



А демонічні пункти мають бути (як пишуть про Приват в інетах навіть люди, які ніби є 100% патріотами) саме для картки НацКешбеку (або точніше було її назвати карткою підтримки укр.виробників).





хоча навіть і ДКБО теж недитячий...:

11.2. Укладенням цього Договору Клієнт добровільно надає Банку свою письмову згоду та підтверджує, що надає Банку дозвіл розкривати інформацію щодо Клієнта, яка згідно із законодавством України містить банківську таємницю , в тому числі інформацію, пов’язану з порушенням Клієнтом будь-яких умов цього Договору, інших договорів, укладених між Клієнтом та Банком, а також відо- мості чи сукупність відомостей про Клієнта, за якими Клієнта ідентифіковано /або може бути ідентифіковано та які стали відомі Банку під час укладення Договору, інших договорів між Клієнтом та Банком, чи протягом строку його/їх дії, Уповноважених осіб Клієнта та/або про будь-яку філію, відділення, структурний підрозділ або дочірню компанію Клієнта без необхідності додаткового отримання письмової згоди Клієнта на передачу, поширення, використання Банком вищезазначеної інформації про Клієнта, зокрема:

• правоохоронним органам та/або МПС та/або членам МПС за власною ініціативою Банку або на їх офіційний запит інформацію, пов’язану із незаконним використанням Картки, а також з порушенням будь-яким з власників Рахунку умов цього Договору;

• правоохоронним органам, судовим та/або іншим компетентним органам державної влади України та інших країн, включаючи контро- люючі органи, установам та організаціям на їх письмовий запит про надання відповідної інформації про Клієнта, а також з ініціативи Банку з метою захисту Банком своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах;

• третім особам - новим кредиторам Клієнта, у випадку відступлення (передачі) Банком своїх прав за цим Договором, окремим догово- ром/угодою, укладеною між Сторонами з метою надання Банком Клієнту банківських/фінансових послуг за Кредитними операціями, в тому числі інформації про умови цього Договору/іншого договору/угоди, укладених між Сторонами, про стан заборгованості Клієнта за цим Договором/ іншим договором/угодою, укладеною між Сторонами тощо, та/або у випадку виникнення у Банку наміру здійснити таке відступлення (передачу) до фактичного його здійснення з метою виконання Банком, як первісним кредитором Клієнта, положень ст.517 Цивільного кодексу України, а також будь-яким іншим третім особам – контрагентам (партнерам) Банка, в тому числі нерезидентам, які будуть залучені останнім на договірній основі до процесу обслуговування Договору з метою належного виконання Банком та відповід- ною третьою особою умов укладених договорів;

• на письмову вимогу відповідних банків -кореспондентів (в тому числі іноземних банків-кореспондентів), якщо таке розкриття пов’язане із протидією легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або їх процедур комплаєнс;

• будь -яким третім особам за рішенням Банку, в тому числі особам, що є нерезидентами та/або знаходяться за межами території України, аудиторам та іншим консультантам Банку, особам, що є пов’язаними (за ознаками, що визначені положеннями законодавства України, що регулюють банківську діяльність) з Банком, їхнім аудиторам/консультантам, уповноваженим державних органів України та інших країн, включаючи контролюючі органи, що можуть бути задіяні Банком в процесі здійсненні банківської діяльності;

• будь -яким третім особам, задіяним в процесі направлення повідомлень через будь-які канали передачі повідомлень, що відправляються через програмний додаток типу Viber, Telegram тощо, який може бути встановлений на мобільних, планшетних пристроях та персона- льному комп’ютері, в тому числі, але не виключно, з метою отримання інформації про здійснені операції, тощо;

у разі невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом зобов’язань, передбачених цим Договором, іншим договором/угодою, укла- деною між Клієнтом та Банком, в тому числі договором/ угодою, укладеною між Сторонами з метою надання Клієнту банківських/фі- нансових послуг за Кредитними операціями, будь-яким особам з будь-якою іншою метою, яка визначається на власний розсуд Банку.

Сторони дійшли спільної згоди про те, що Клієнт самостійно несе ризики, пов’язані з передачею та використанням такої інформації третіми особами. При цьому Банк не несе жодної відповідальності за передачу вказаної інформації третім особам, визначеним у цьому пункті, з чим Клієнт беззаперечно погоджується підписанням цього Договору.





та це якийсь хіт-парад відсутності банк.таємниць. 😂



і воно так для всіх банк.продуктів... і хто зна як давно 😒



То чому аж таку хвилю ненависті підіймають саме проти НацКешбеку? 🤔 Але ж звичайний ДКБО -- він для всіх карток і депозитів, я так розумію.А демонічні пункти мають бути (як пишуть про Приват в інетах навіть люди, які ніби є 100% патріотами) саме для картки НацКешбеку (або точніше було її назвати карткою підтримки укр.виробників).хоча навіть і ДКБО теж недитячий...:та це якийсь хіт-парад відсутності банк.таємниць. 😂і воно так для всіх банк.продуктів... і хто зна як давно 😒То чому аж таку хвилю ненависті підіймають саме проти НацКешбеку? 🤔 Bobua

Повідомлень: 2434 З нами з: 24.08.10 Подякував: 114 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1313131413151316 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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