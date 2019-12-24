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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1313131413151316

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 21:10

  moveton написав:
  Bobua написав:
Незалежно від типу Платіжних карток, що оформлюються, всі відносини між Банком та Клієнтом врегульовуються Договором. Його діюча редакція розміщена на Інтернет-сторінці http://www.sensebank.ua. Ця Угода є невід’ємною частиною Договору.


Про який це “договір” мова? Де його шукати на сайті??
І чому його не прислали разом з “акцептом”

Раз "всі відносини між Банком та Клієнтом ", то надо полагать, что это обычный ДКБО. Его не присылают потому, что каждый клиент со всем его текущими 144 страницами и так ознакамливается, когда становится клиентом банка и потом постоянно мониторит что в нём меняется чтобы при не согласии с изменениями воспользоваться своим правом разорвать отношения с банком. Ну и, конечно, точно знает есть там "про 20 років роздачі направо й наліво банк.таємниць" или нет.






moveton

Але ж звичайний ДКБО -- він для всіх карток і депозитів, я так розумію.

А демонічні пункти мають бути (як пишуть про Приват в інетах навіть люди, які ніби є 100% патріотами) саме для картки НацКешбеку (або точніше було її назвати карткою підтримки укр.виробників).


хоча навіть і ДКБО теж недитячий...:
11.2. Укладенням цього Договору Клієнт добровільно надає Банку свою письмову згоду та підтверджує, що надає Банку дозвіл розкривати інформацію щодо Клієнта, яка згідно із законодавством України містить банківську таємницю, в тому числі інформацію, пов’язану з порушенням Клієнтом будь-яких умов цього Договору, інших договорів, укладених між Клієнтом та Банком, а також відо- мості чи сукупність відомостей про Клієнта, за якими Клієнта ідентифіковано /або може бути ідентифіковано та які стали відомі Банку під час укладення Договору, інших договорів між Клієнтом та Банком, чи протягом строку його/їх дії, Уповноважених осіб Клієнта та/або про будь-яку філію, відділення, структурний підрозділ або дочірню компанію Клієнта без необхідності додаткового отримання письмової згоди Клієнта на передачу, поширення, використання Банком вищезазначеної інформації про Клієнта, зокрема:
• правоохоронним органам та/або МПС та/або членам МПС за власною ініціативою Банку або на їх офіційний запит інформацію, пов’язану із незаконним використанням Картки, а також з порушенням будь-яким з власників Рахунку умов цього Договору;
• правоохоронним органам, судовим та/або іншим компетентним органам державної влади України та інших країн, включаючи контро- люючі органи, установам та організаціям на їх письмовий запит про надання відповідної інформації про Клієнта, а також з ініціативи Банку з метою захисту Банком своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах;
• третім особам - новим кредиторам Клієнта, у випадку відступлення (передачі) Банком своїх прав за цим Договором, окремим догово- ром/угодою, укладеною між Сторонами з метою надання Банком Клієнту банківських/фінансових послуг за Кредитними операціями, в тому числі інформації про умови цього Договору/іншого договору/угоди, укладених між Сторонами, про стан заборгованості Клієнта за цим Договором/ іншим договором/угодою, укладеною між Сторонами тощо, та/або у випадку виникнення у Банку наміру здійснити таке відступлення (передачу) до фактичного його здійснення з метою виконання Банком, як первісним кредитором Клієнта, положень ст.517 Цивільного кодексу України, а також будь-яким іншим третім особам – контрагентам (партнерам) Банка, в тому числі нерезидентам, які будуть залучені останнім на договірній основі до процесу обслуговування Договору з метою належного виконання Банком та відповід- ною третьою особою умов укладених договорів;
на письмову вимогу відповідних банків -кореспондентів (в тому числі іноземних банків-кореспондентів), якщо таке розкриття пов’язане із протидією легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або їх процедур комплаєнс;
будь -яким третім особам за рішенням Банку, в тому числі особам, що є нерезидентами та/або знаходяться за межами території України, аудиторам та іншим консультантам Банку, особам, що є пов’язаними (за ознаками, що визначені положеннями законодавства України, що регулюють банківську діяльність) з Банком, їхнім аудиторам/консультантам, уповноваженим державних органів України та інших країн, включаючи контролюючі органи, що можуть бути задіяні Банком в процесі здійсненні банківської діяльності;
• будь -яким третім особам, задіяним в процесі направлення повідомлень через будь-які канали передачі повідомлень, що відправляються через програмний додаток типу Viber, Telegram тощо, який може бути встановлений на мобільних, планшетних пристроях та персона- льному комп’ютері, в тому числі, але не виключно, з метою отримання інформації про здійснені операції, тощо;
у разі невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом зобов’язань, передбачених цим Договором, іншим договором/угодою, укла- деною між Клієнтом та Банком, в тому числі договором/ угодою, укладеною між Сторонами з метою надання Клієнту банківських/фі- нансових послуг за Кредитними операціями, будь-яким особам з будь-якою іншою метою, яка визначається на власний розсуд Банку.
Сторони дійшли спільної згоди про те, що Клієнт самостійно несе ризики, пов’язані з передачею та використанням такої інформації третіми особами. При цьому Банк не несе жодної відповідальності за передачу вказаної інформації третім особам, визначеним у цьому пункті, з чим Клієнт беззаперечно погоджується підписанням цього Договору.


та це якийсь хіт-парад відсутності банк.таємниць. 😂

і воно так для всіх банк.продуктів... і хто зна як давно 😒

То чому аж таку хвилю ненависті підіймають саме проти НацКешбеку? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 21:20

Re: Sense Bank

  Bobua написав:То чому аж таку хвилю ненависті підіймають саме проти НацКешбеку? 🤔

бо це дебілізм під час війни
чи у ващій башці вона вже скінчилась?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 21:26

  Bobua написав:Але ж звичайний ДКБО -- він для всіх карток і депозитів, я так розумію.

Верно. Вот поэтому и "Незалежно від типу Платіжних карток". Просто напоминают, что базово для всего идёт ДКБО, а здесь к нему только карточно специфичное уточнение. Обычная формальность.

  Bobua написав:А демонічні пункти мають бути (як пишуть про Приват в інетах навіть люди, які ніби є 100% патріотами) саме для картки НацКешбеку (або точніше було її назвати карткою підтримки укр.виробників).
...
То чому аж таку хвилю ненависті підіймають саме проти НацКешбеку? 🤔

То, наверное, нужно тех, кто волну поднимает, спрашивать где они демонические пункты прочитали, как именно эти пункты дословно звучали и почему примахались именно к НацКэшбеку? Я догадываюсь, конечно, но пусть они сами :mrgreen:
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moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 00:36

Как теперь проверять дату проводки по счёту?

Доброго времени суток.
В связи с закрытием вебки, хотелось бы понимать каким образом теперь простому смертному узнать дату проводки операций по счёту?
native
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 00:42

  greenozon написав:
  Bobua написав:То чому аж таку хвилю ненависті підіймають саме проти НацКешбеку? 🤔

бо це дебілізм під час війни


Дивно...

Спочатку постійно критика про корупцію і погані витрати держ.коштів.

Тепер держ. вбила двох зайців, хоч раз у житті: і кошти людям, і нац.виробнику підтримка. І ще й корупцію складно уявити.

І все одно критика... 😂





  moveton написав:
  Bobua написав:Але ж звичайний ДКБО -- він для всіх карток і депозитів, я так розумію.

Верно. Вот поэтому и "Незалежно від типу Платіжних карток". Просто напоминают, что базово для всего идёт ДКБО, а здесь к нему только карточно специфичное уточнение. Обычная формальность.

  Bobua написав:А демонічні пункти мають бути (як пишуть про Приват в інетах навіть люди, які ніби є 100% патріотами) саме для картки НацКешбеку (або точніше було її назвати карткою підтримки укр.виробників).
...
То чому аж таку хвилю ненависті підіймають саме проти НацКешбеку? 🤔

То, наверное, нужно тех, кто волну поднимает, спрашивать где они демонические пункты прочитали, как именно эти пункты дословно звучали и почему примахались именно к НацКэшбеку? Я догадываюсь, конечно, но пусть они сами :mrgreen:
Зображення


Та ніби проблема у Приваті. Навіть гендир Моно на них наїхав... А бо є за що наїздити -- всю ж банк систему обгадять, бо в інетах чомусь нема порівняльного аналізу по банках.
А які пересічні самі підуть шукати договори? 🤔

Але чому тоді інші банки не випустять прес-релізи якісь. Чи повідомлення у банк.додатку. З аналізом цих договорів і цитатами відповідних пунктів.
І на підставі яких пунктів кому і які дані передадуть. І пояснення чому це треба робити (підказка -- для уникнення ненависної людям корупції).
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 00:55

  native написав:Доброго времени суток.
В связи с закрытием вебки, хотелось бы понимать каким образом теперь простому смертному узнать дату проводки операций по счёту?

Жмяктунь по операции и внимательно прочитать описание :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 01:23

  Amethyst написав:
  native написав:Доброго времени суток.
В связи с закрытием вебки, хотелось бы понимать каким образом теперь простому смертному узнать дату проводки операций по счёту?

Жмяктунь по операции и внимательно прочитать описание :wink:

Это работает далеко не со всеми операциями. :(
native
 
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