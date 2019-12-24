11.2. Укладенням цього Договору Клієнт добровільно надає Банку свою письмову згоду та підтверджує, що надає Банку дозвіл розкривати інформацію щодо Клієнта, яка згідно із законодавством України містить банківську таємницю , в тому числі інформацію, пов’язану з порушенням Клієнтом будь-яких умов цього Договору, інших договорів, укладених між Клієнтом та Банком, а також відо- мості чи сукупність відомостей про Клієнта, за якими Клієнта ідентифіковано /або може бути ідентифіковано та які стали відомі Банку під час укладення Договору, інших договорів між Клієнтом та Банком, чи протягом строку його/їх дії, Уповноважених осіб Клієнта та/або про будь-яку філію, відділення, структурний підрозділ або дочірню компанію Клієнта без необхідності додаткового отримання письмової згоди Клієнта на передачу, поширення, використання Банком вищезазначеної інформації про Клієнта, зокрема:

• правоохоронним органам та/або МПС та/або членам МПС за власною ініціативою Банку або на їх офіційний запит інформацію, пов’язану із незаконним використанням Картки, а також з порушенням будь-яким з власників Рахунку умов цього Договору;

• правоохоронним органам, судовим та/або іншим компетентним органам державної влади України та інших країн, включаючи контро- люючі органи, установам та організаціям на їх письмовий запит про надання відповідної інформації про Клієнта, а також з ініціативи Банку з метою захисту Банком своїх прав та законних інтересів в судових та інших правоохоронних органах;

• третім особам - новим кредиторам Клієнта, у випадку відступлення (передачі) Банком своїх прав за цим Договором, окремим догово- ром/угодою, укладеною між Сторонами з метою надання Банком Клієнту банківських/фінансових послуг за Кредитними операціями, в тому числі інформації про умови цього Договору/іншого договору/угоди, укладених між Сторонами, про стан заборгованості Клієнта за цим Договором/ іншим договором/угодою, укладеною між Сторонами тощо, та/або у випадку виникнення у Банку наміру здійснити таке відступлення (передачу) до фактичного його здійснення з метою виконання Банком, як первісним кредитором Клієнта, положень ст.517 Цивільного кодексу України, а також будь-яким іншим третім особам – контрагентам (партнерам) Банка, в тому числі нерезидентам, які будуть залучені останнім на договірній основі до процесу обслуговування Договору з метою належного виконання Банком та відповід- ною третьою особою умов укладених договорів;

• на письмову вимогу відповідних банків -кореспондентів (в тому числі іноземних банків-кореспондентів), якщо таке розкриття пов’язане із протидією легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або їх процедур комплаєнс;

• будь -яким третім особам за рішенням Банку, в тому числі особам, що є нерезидентами та/або знаходяться за межами території України, аудиторам та іншим консультантам Банку, особам, що є пов’язаними (за ознаками, що визначені положеннями законодавства України, що регулюють банківську діяльність) з Банком, їхнім аудиторам/консультантам, уповноваженим державних органів України та інших країн, включаючи контролюючі органи, що можуть бути задіяні Банком в процесі здійсненні банківської діяльності;

• будь -яким третім особам, задіяним в процесі направлення повідомлень через будь-які канали передачі повідомлень, що відправляються через програмний додаток типу Viber, Telegram тощо, який може бути встановлений на мобільних, планшетних пристроях та персона- льному комп’ютері, в тому числі, але не виключно, з метою отримання інформації про здійснені операції, тощо;

у разі невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом зобов’язань, передбачених цим Договором, іншим договором/угодою, укла- деною між Клієнтом та Банком, в тому числі договором/ угодою, укладеною між Сторонами з метою надання Клієнту банківських/фі- нансових послуг за Кредитними операціями, будь-яким особам з будь-якою іншою метою, яка визначається на власний розсуд Банку.

Сторони дійшли спільної згоди про те, що Клієнт самостійно несе ризики, пов’язані з передачею та використанням такої інформації третіми особами. При цьому Банк не несе жодної відповідальності за передачу вказаної інформації третім особам, визначеним у цьому пункті, з чим Клієнт беззаперечно погоджується підписанням цього Договору.

