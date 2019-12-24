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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:09

Re: Sense Bank

Замовлення готівки за два дні, замість 5, покращення?
ukr0014959
 
Повідомлень: 407
З нами з: 05.01.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:27

Re: Sense Bank

ukr0014959 написав:Замовлення готівки за два дні, замість 5, покращення?
Потужне покращення!)
lamal
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Повідомлень: 470
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:31

  ukr0014959 написав:Замовлення готівки за два дні, замість 5, покращення?

Если не врут, то вроде покращення.
Но сумму заказа от 2000 грн так и оставили
Driver
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Повідомлень: 363
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:33

А ещё они отправляют СЭПы с транзитника :x

Причём в квитанции пишут:
- платник: Іванов Іван Іванович
- код платника: 1234567890
- рахунок платника: UA ** 300346 00000 2620**********

Но в ИБ банка-получателя всё не так:
- Рахунок відправника: UA 19 300346 00000000000 29242108
- Відправник: АТ "СЕНС БАНК"
Driver
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Повідомлень: 363
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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  #<1 ... 1314131513161317
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