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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2024 15:09
Re: Sense Bank
Замовлення готівки за два дні, замість 5, покращення?
Додано: Пон 09 гру, 2024 15:27
Re: Sense Bank
Потужне покращення!)
Додано: Пон 09 гру, 2024 15:31
Додано: Пон 09 гру, 2024 15:33
А ещё они отправляют СЭПы с транзитника
Причём в квитанции пишут:
- платник: Іванов Іван Іванович
- код платника: 1234567890
- рахунок платника: UA ** 300346 00000 2620**********
Но в ИБ банка-получателя всё не так:
- Рахунок відправника: UA 19 300346 00000000000 29242108
- Відправник: АТ "СЕНС БАНК"
Додано: Пон 09 гру, 2024 21:05
Додано: Вів 10 гру, 2024 12:24
Re: Sense Bank
Да. Рассрочка же никуда не делась.
Да.
Отправляют так с карточных счетов. Это давно так.
Они клиента помечают как фактического отправителя. Почему Сенс решил это не отображать в своей квитанции, то это вопрос именно к ним.
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