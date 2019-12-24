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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2024 15:09
Re: Sense Bank
Замовлення готівки за два дні, замість 5, покращення?
Додано: Пон 09 гру, 2024 15:27
Re: Sense Bank
Потужне покращення!)
Додано: Пон 09 гру, 2024 15:31
Додано: Пон 09 гру, 2024 15:33
А ещё они отправляют СЭПы с транзитника
Причём в квитанции пишут:
- платник: Іванов Іван Іванович
- код платника: 1234567890
- рахунок платника: UA ** 300346 00000 2620**********
Но в ИБ банка-получателя всё не так:
- Рахунок відправника: UA 19 300346 00000000000 29242108
- Відправник: АТ "СЕНС БАНК"
Додано: Пон 09 гру, 2024 21:05
Додано: Вів 10 гру, 2024 12:24
Re: Sense Bank
Да. Рассрочка же никуда не делась.
Да.
Отправляют так с карточных счетов. Это давно так.
Они клиента помечают как фактического отправителя. Почему Сенс решил это не отображать в своей квитанции, то это вопрос именно к ним.
Додано: Вів 10 гру, 2024 15:28
Как минимум Монобанк, если СЭПить с Белой карты, отправляет платёж с её счета
Очень надеюсь, что Сенс таки заполняет поля "Фактический отправитель", и что это банк-получатель туда не смотрит при отображении инфы о плательщике
Додано: Вів 10 гру, 2024 15:41
Re: Sense Bank
Цікавить кредитна картка АТБ (у відділенні пояснень (відповідей) надати були не спроможні – недостатнє знання продуктів банку співробітниками). Дуже не прозоро викладені тарифи та щодо пільгового періоду, відсутнє, як наприклад у Привата - чітке попередження: до якого числа потрібного погасити щоб не платити відсотків за користування кредитом. Є застереження щодо того, що це робиться не випадково – «клієнта треба вчити гривнею». Так наче ж вже не фрідман власник.
Чи правильно я розумію:
1. Якщо у «інформації про рахунок» зазначено – дата укладання договору 6.12.2024р, , то перший пільговий період буде з 6.12.24 по 6.02.25, другий — з 7.02 по 6.04.25 і так далі;
2. У випадку який розглядаємо «з 6.012.24 по 6.02.25» розуміється внесення коштів до 23.59 6.02.25;
3. На відмінність від Привату, де якщо не маєш заборгованості по картці "Універсальна" на початок місяці – то 1 число КОЖНОГО місяця і є початком «пільгового періоду», у Сенса тупа (хай жорстка прив’язка) до вище викладених двомісячних періодів; Тобто, щоб отримати максимальний пільговий період треба чекати до 7.02.25 (у випадку що розглядаємо);
4. Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям, які здійснені з використанням картки, за умови погашення повної суми заборгованості протягом пільгового періоду, % річних - 0,01%. Але через 30 днів (після завершення «Розрахункового періоду» буде нарахована комісія за обслуговування картки - 100 грн.
5. Якщо більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по картці – 100грн (щомісячно) неактивний рахунок.
Нічого не запам’ятовав (за умов не виходу за межі пільгового періоду?
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