Додано: Вів 10 гру, 2024 15:41

Цікавить кредитна картка АТБ (у відділенні пояснень (відповідей) надати були не спроможні – недостатнє знання продуктів банку співробітниками). Дуже не прозоро викладені тарифи та щодо пільгового періоду, відсутнє, як наприклад у Привата - чітке попередження: до якого числа потрібного погасити щоб не платити відсотків за користування кредитом. Є застереження щодо того, що це робиться не випадково – «клієнта треба вчити гривнею». Так наче ж вже не фрідман власник.

Чи правильно я розумію:

1. Якщо у «інформації про рахунок» зазначено – дата укладання договору 6.12.2024р, , то перший пільговий період буде з 6.12.24 по 6.02.25, другий — з 7.02 по 6.04.25 і так далі;

2. У випадку який розглядаємо «з 6.012.24 по 6.02.25» розуміється внесення коштів до 23.59 6.02.25;

3. На відмінність від Привату, де якщо не маєш заборгованості по картці "Універсальна" на початок місяці – то 1 число КОЖНОГО місяця і є початком «пільгового періоду», у Сенса тупа (хай жорстка прив’язка) до вище викладених двомісячних періодів; Тобто, щоб отримати максимальний пільговий період треба чекати до 7.02.25 (у випадку що розглядаємо);

4. Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям, які здійснені з використанням картки, за умови погашення повної суми заборгованості протягом пільгового періоду, % річних - 0,01%. Але через 30 днів (після завершення «Розрахункового періоду» буде нарахована комісія за обслуговування картки - 100 грн.

5. Якщо більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по картці – 100грн (щомісячно) неактивний рахунок.

Нічого не запам’ятовав (за умов не виходу за межі пільгового періоду?