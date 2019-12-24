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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1315131613171318>

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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:09

Re: Sense Bank

Замовлення готівки за два дні, замість 5, покращення?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:27

Re: Sense Bank

ukr0014959 написав:Замовлення готівки за два дні, замість 5, покращення?
Потужне покращення!)
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:31

  ukr0014959 написав:Замовлення готівки за два дні, замість 5, покращення?

Если не врут, то вроде покращення.
Но сумму заказа от 2000 грн так и оставили
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:33

А ещё они отправляют СЭПы с транзитника :x

Причём в квитанции пишут:
- платник: Іванов Іван Іванович
- код платника: 1234567890
- рахунок платника: UA ** 300346 00000 2620**********

Но в ИБ банка-получателя всё не так:
- Рахунок відправника: UA 19 300346 00000000000 29242108
- Відправник: АТ "СЕНС БАНК"
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 21:05

  Arien написав:Мы вторую неделю самообслуживаемся в теме,
или поддержку решили свернуть вместе
с е-банкингом?
поддержка самолично
с_е-банкинг и протестировала
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 12:24

Re: Sense Bank

  Wirująświatła написав:Отсюда вопрос, получается средства что вернулись числятся как мои личные?
Да. Рассрочка же никуда не делась.

  Wirująświatła написав:то есть я могу что то купить в другом месте (или снять нал) и далее гасить в течении 24 мес как будто я на них купил что хотел в эпицентре?
Да.

  Driver написав:А ещё они отправляют СЭПы с транзитника :x
Отправляют так с карточных счетов. Это давно так.

  Driver написав:Причём в квитанции пишут:
- платник: Іванов Іван Іванович
- код платника: 1234567890
- рахунок платника: UA ** 300346 00000 2620**********
Они клиента помечают как фактического отправителя. Почему Сенс решил это не отображать в своей квитанции, то это вопрос именно к ним.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:28

  Howl написав:
  Driver написав:А ещё они отправляют СЭПы с транзитника :x
Отправляют так с карточных счетов. Это давно так.

Как минимум Монобанк, если СЭПить с Белой карты, отправляет платёж с её счета

  Howl написав:
  Driver написав:Причём в квитанции пишут:
- платник: Іванов Іван Іванович
- код платника: 1234567890
- рахунок платника: UA ** 300346 00000 2620**********
Они клиента помечают как фактического отправителя. Почему Сенс решил это не отображать в своей квитанции, то это вопрос именно к ним.

Очень надеюсь, что Сенс таки заполняет поля "Фактический отправитель", и что это банк-получатель туда не смотрит при отображении инфы о плательщике
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 15:41

Re: Sense Bank

Цікавить кредитна картка АТБ (у відділенні пояснень (відповідей) надати були не спроможні – недостатнє знання продуктів банку співробітниками). Дуже не прозоро викладені тарифи та щодо пільгового періоду, відсутнє, як наприклад у Привата - чітке попередження: до якого числа потрібного погасити щоб не платити відсотків за користування кредитом. Є застереження щодо того, що це робиться не випадково – «клієнта треба вчити гривнею». Так наче ж вже не фрідман власник.
Чи правильно я розумію:
1. Якщо у «інформації про рахунок» зазначено – дата укладання договору 6.12.2024р, , то перший пільговий період буде з 6.12.24 по 6.02.25, другий — з 7.02 по 6.04.25 і так далі;
2. У випадку який розглядаємо «з 6.012.24 по 6.02.25» розуміється внесення коштів до 23.59 6.02.25;
3. На відмінність від Привату, де якщо не маєш заборгованості по картці "Універсальна" на початок місяці – то 1 число КОЖНОГО місяця і є початком «пільгового періоду», у Сенса тупа (хай жорстка прив’язка) до вище викладених двомісячних періодів; Тобто, щоб отримати максимальний пільговий період треба чекати до 7.02.25 (у випадку що розглядаємо);
4. Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям, які здійснені з використанням картки, за умови погашення повної суми заборгованості протягом пільгового періоду, % річних - 0,01%. Але через 30 днів (після завершення «Розрахункового періоду» буде нарахована комісія за обслуговування картки - 100 грн.
5. Якщо більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювали фінансові операції по картці – 100грн (щомісячно) неактивний рахунок.
Нічого не запам’ятовав (за умов не виходу за межі пільгового періоду?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:46

Re: Sense Bank

  VASH написав:Дуже не прозоро викладені тарифи та щодо пільгового періоду, відсутнє

Та, вроде, всё есть.. Другой вопрос, что может не совсем уж на виду. Но надо сказать, что у Привата на сайте я бы тоже быстро не нашёл крайнюю дату грейса и ещё и с уточнением до какого времени можно.

  VASH написав:Якщо у «інформації про рахунок» зазначено – дата укладання договору 6.12.2024р, , то перший пільговий період буде з 6.12.24 по 6.02.25, другий — з 7.02 по 6.04.25 і так далі;
2. У випадку який розглядаємо «з 6.012.24 по 6.02.25» розуміється внесення коштів до 23.59 6.02.25;

Господи. Откуда из ну например:
Перший пільговий період починається в дату оформлення договору і закінчується в наступному місяці від дати оформлення договору. Щоб скористатися наступним пільговим періодом, потрібно повністю погасити заборгованість.

возникает мысль про жёсткие числа с периодом в два месяца? Мне ещё в каком-то банке (Идее что ли?) втирали на горячей линии такое, но тоже наврали. Всё проще. Есть РД, которая по числу месяца совпадает с датой договора. Если после одной РД уйти в кредит и до вечера (только не прям до 23:59, а лучше бы пораньше. Тут периодически этот регламент упоминается. Что-то около 17-19 часов что ли) через одну РД погаситься, то долги по карте закрыты и за пользование кредитом нужно будет заплатить только льготный процент (там копейки, но они есть). Если при окончании любой РД (На каком заборе написано "30 дней"?!. Если прямо в РД уйти в кредит по счёту, то уже на следующий день снимут) есть долг от 20 грн, то снимут соточку.

Вот, собсно, и всё. Не знаю чем это хуже Привата с такими же месячными периодами, но в котором РД нельзя выбрать и льготный период на неделю меньше. Вот соточка - это, конечно, да.

Комис за неактивность есть на всех картах. Это точно в тарифах прописано. Лень искать сколько там сейчас и за какое время. Главное, что списывают его в пределах остатка по карте и в кредит её не уводят. Так что пустую карту можно держать без затрат.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 10 гру, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 16:50

  VASH написав:: до якого числа потрібного погасити щоб не платити відсотків за користування кредитом.
если вас устраивает рко 100 грн в месяц оформляйте карту хамелеон с бесконечным льготным периодом.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 1%83%D0%BC
Wirująświatła
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