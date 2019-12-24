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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1315131613171318

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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:32

Re: Sense Bank

  VASH написав:Чи правильно я розумію:

1. Так, правильно
2. До 18:00... а неофітам краще до 17:45. Але є вар-ти і до 19:00 :wink:
3. Так, тут РД завжди дорівнює числу з дати Договору. Ну таке, мені це подобається.
І ото ваше "чекати" не зовсім зрозуміло... Просто постійно користуємося грейсом від РД до РД.
4. Так, Алка зморозила чушню пару років тому і ввела плату за грейс-62дн :evil:
Але можна погратися з розстрочками на велики покупки і спробувати нівелювати то РКО :idea:
Але оце РКО -- це тупо, тут згоден з вами
5. Ну таке. Цю платню з/в кредитних не знімають, а особисті треба зберігати на Швидкому, наприклад.

Алка продовжила аХцію на +2% на АТБ тільки на грудень і ніХто не знає, що буде далі..
Картку АТБ можна відкрити і як додаткову до кредитки Ред
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:36

moveton
Шановний moveton, вдячний за розгорнуту відповідь (+1).
1. «у Привата на сайте я бы тоже быстро не нашёл крайнюю дату грейса и ещё и с уточнением до какого времени можно» - не пробували натиснути у застосунку Приват24 «Обов’язковий платіж» - там все вичерпно.
2. Чи правильно я вас зрозумів, що якщо не скористався першим пільговим періодом (у випадку що розглядається з 6.12.24), або напередодні (до 6.01.25 включно) повністю погасив заборгованість – то з 7.01.25 розпочинається новий двомісячний пільговий період?
3. Щодо «Вот соточка - это, конечно, да» - тут все залежить від наданого банком кредитного ліміту. Чим він суттєвіший, тим значення цієї «соточки» менше.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:39

  Howl написав:
  Wirująświatła написав:то есть я могу что то купить в другом месте (или снять нал) и далее гасить в течении 24 мес как будто я на них купил что хотел в эпицентре?
Да.

пообщался с оператором чата, сказали на новые покупки та рассрочка не распространяется. если не погасить досрочно она будет гасить сама себя до конца периода. А по любой новой покупке стандартный грейс или перевод в рассрочку на усмотрение продавца. Перевести любую покупку на условия другой рассрочки не выйдет. Что в общем то логично. Покупаете что то на 70 тыс в рассрочку 24 месяца, потом возвращаете а рассрочка (читай бесплатный кредит) остается. Ну не могут банки давать такую шару.
Wirująświatła
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