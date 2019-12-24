1. Так, правильно
2. До 18:00... а неофітам краще до 17:45. Але є вар-ти і до 19:00
3. Так, тут РД завжди дорівнює числу з дати Договору. Ну таке, мені це подобається.
І ото ваше "чекати" не зовсім зрозуміло... Просто постійно користуємося грейсом від РД до РД.
4. Так, Алка зморозила чушню пару років тому і ввела плату за грейс-62дн
Але можна погратися з розстрочками на велики покупки і спробувати нівелювати то РКО
Але оце РКО -- це тупо, тут згоден з вами
5. Ну таке. Цю платню з/в кредитних не знімають, а особисті треба зберігати на Швидкому, наприклад.
Алка продовжила аХцію на +2% на АТБ тільки на грудень і ніХто не знає, що буде далі..
Картку АТБ можна відкрити і як додаткову до кредитки Ред