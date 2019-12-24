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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:32
VASH написав:
Чи правильно я розумію:
1. Так, правильно
2. До 18:00... а неофітам краще до 17:45. Але є вар-ти і до 19:00
3. Так, тут РД завжди дорівнює числу з дати Договору. Ну таке, мені це подобається.
І ото ваше "чекати" не зовсім зрозуміло... Просто постійно користуємося грейсом від РД до РД.
4. Так, Алка зморозила чушню пару років тому і ввела плату за грейс-62дн
Але можна погратися з розстрочками на велики покупки і спробувати нівелювати то РКО
Але оце РКО -- це тупо, тут згоден з вами
5. Ну таке. Цю платню з/в кредитних не знімають, а особисті треба зберігати на Швидкому, наприклад.
Алка продовжила аХцію на +2% на АТБ тільки на грудень і ніХто не знає, що буде далі..
Картку АТБ можна відкрити і як додаткову до кредитки Ред
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Додано: Вів 10 гру, 2024 17:36
moveton
Шановний moveton, вдячний за розгорнуту відповідь (+1).
1. «у Привата на сайте я бы тоже быстро не нашёл крайнюю дату грейса и ещё и с уточнением до какого времени можно» - не пробували натиснути у застосунку Приват24 «Обов’язковий платіж» - там все вичерпно.
2. Чи правильно я вас зрозумів, що якщо не скористався першим пільговим періодом (у випадку що розглядається з 6.12.24), або напередодні (до 6.01.25 включно) повністю погасив заборгованість – то з 7.01.25 розпочинається новий двомісячний пільговий період?
3. Щодо «Вот соточка - это, конечно, да» - тут все залежить від наданого банком кредитного ліміту. Чим він суттєвіший, тим значення цієї «соточки» менше.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 17:39
Howl написав: Wirująświatła написав:
то есть я могу что то купить в другом месте (или снять нал) и далее гасить в течении 24 мес как будто я на них купил что хотел в эпицентре?
Да.
пообщался с оператором чата, сказали на новые покупки рассторгнутая рассрочка не распространяется.
если не погасить досрочно она будет гасить сама себя до конца периода.
А по любой новой покупке стандартный грейс или перевод в рассрочку на усмотрение продавца.
Перевести любую покупку на условия другой рассрочки не выйдет. Что в общем то логично. Покупаете что то на 70 тыс в рассрочку 24 месяца, потом возвращаете а рассрочка (читай бесплатный кредит) остается. Ну не могут банки давать такую шару.
зато найден способ как при наличии кредитного лимита купить без вложений что то дорогое (например 50 тв или проектор) попользоваться 13 дней и вернуть. Потом следующий...
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 10 гру, 2024 17:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 17:42
Amethyst написав:
1. Так, правильно
Не правильно
Человек откуда-то взял (и это какой-то широко известный забор потому, что я это не впервые слышу), что РД идёт с периодом в два
месяца. Поэтому и "чекати".
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Додано: Вів 10 гру, 2024 17:46
VASH написав:
не пробували натиснути у застосунку Приват24 «Обов’язковий платіж» - там все вичерпно
В застосунку ССА тем можна натиснути і там буде все вичерпно
Крім цього у ССА можна перекидувати кредліміт між кількома кредиток, хоча мати декілька кредиток з РКО-100 це якось не по-пацанськи
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Додано: Вів 10 гру, 2024 17:54
moveton написав: Amethyst написав:
1. Так, правильно
Не правильно
Человек откуда-то взял (и это какой-то широко известный забор потому, что я это не впервые слышу), что РД идёт с периодом в два
месяца. Поэтому и "чекати".
Та лаана. Там мова ж була про грейсперіоди: 1й, 2й, 3й.... Ну так, дійсно, кожен грейс на покупки (Розрахунковий Період) відкриваються в РД+1 і діє до наступної РД, потім до наступної РД діє Платіжний Період цього грейсу і починається новий(наступний) грейс з новим Розрахунковим Періодом... а так все працює, якщо ви справно гасите всі грейси, причому ще і вносите РКО-100...
Ну а якщо раптом грейс не загасите, то все перераховується за стандатними 40% на заборгованість... і повернутися в грейс буде відносно важкувато
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:01
VASH написав:
1. «у Привата на сайте я бы тоже быстро не нашёл крайнюю дату грейса и ещё и с уточнением до какого времени можно» - не пробували натиснути у застосунку Приват24 «Обов’язковий платіж» - там все вичерпно.
Проверял: если сейчас не в кредите, то ничего там ценного не написано. Если кредитка ещё не оформлена, так тем более. А когда уже есть кредитка и минус по ней, то и SSA дату платежа показывает, но, как я понимаю, нужно её узнать пораньше.
VASH написав:
2. Чи правильно я вас зрозумів, що якщо не скористався першим пільговим періодом (у випадку що розглядається з 6.12.24), або напередодні (до 6.01.25 включно) повністю погасив заборгованість – то з 7.01.25 розпочинається новий двомісячний пільговий період?
В общем, правильно, но если придерживаться терминологии банка, то не совсем так. Льготный период - это когда счёт карты в минусе. Вот если, например, погаситься точно в ноль, то в конце РД насчитают пару копеек льготного процента, счёт на эти копейки уйдёт в минус и грейс действительно начнётся сразу после РД. А если в минус уйти не сразу, то это время без долга уменьшает потенциальный двухмесячный льготный период, но не более, чем до месяца плюс секунда потому, что в следующую РД уменьшение начинает считаться заново.
VASH написав:
3. Щодо «Вот соточка - это, конечно, да» - тут все залежить від наданого банком кредитного ліміту. Чим він суттєвіший, тим значення цієї «соточки» менше.
Я бы сказал, в зависимости от суммы, которая из него использована. Не обязательно же весь. Да, не обязательно, что эта соточка делает карту не выгодной. Тут уже каждый по своей модели использования смотрит.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:09
Amethyst написав:
Та лаана. Там мова ж була про грейсперіоди: 1й, 2й, 3й....
Та если бы. В третьем пункте же чётко изложена известная дурка, что если, например, открыл карту первого января, а в долг ушёл в конце февраля, то грейс только до первого марта. А если хочешь почти двухмесячный, то нужно ждать до второго марта потому, что при уходе в минус второго февраля грейс будет только месяц. Не знаю откуда такую траву берут.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:41
Amethyst написав:
Крім цього у ССА можна перекидувати кредліміт між кількома кредиток, хоча мати декілька кредиток з РКО-100 це якось не по-пацанськи
Я б сказал: "кредиток, по которым есть долг в РД". Само-то по себе раскидывание КЛ расходов не добавляет ни сразу, ни потом. Зато у Привата есть обратная фича: если как-то всё таки получилось заиметь две карты с КЛ (у меня так был на одной обычной Универсальной и потом к ней дали элитную со своим КЛ), то периодически звонит менеджер и говорит, что клиенту будет гораздо лучше, если менеджер весь лимит переведёт на элитную. Ну и, конечно, потом, если клиент перестанет быть VIP, то останется без КЛ совсем, но это уже нужно догадаться самостоятельно
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