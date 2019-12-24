Додано: Вів 10 гру, 2024 18:01

VASH написав: 1. «у Привата на сайте я бы тоже быстро не нашёл крайнюю дату грейса и ещё и с уточнением до какого времени можно» - не пробували натиснути у застосунку Приват24 «Обов’язковий платіж» - там все вичерпно. 1. «у Привата на сайте я бы тоже быстро не нашёл крайнюю дату грейса и ещё и с уточнением до какого времени можно» - не пробували натиснути у застосунку Приват24 «Обов’язковий платіж» - там все вичерпно.

VASH написав: 2. Чи правильно я вас зрозумів, що якщо не скористався першим пільговим періодом (у випадку що розглядається з 6.12.24), або напередодні (до 6.01.25 включно) повністю погасив заборгованість – то з 7.01.25 розпочинається новий двомісячний пільговий період? 2. Чи правильно я вас зрозумів, що якщо не скористався першим пільговим періодом (у випадку що розглядається з 6.12.24), або напередодні (до 6.01.25 включно) повністю погасив заборгованість – то з 7.01.25 розпочинається новий двомісячний пільговий період?

VASH написав: 3. Щодо «Вот соточка - это, конечно, да» - тут все залежить від наданого банком кредитного ліміту. Чим він суттєвіший, тим значення цієї «соточки» менше. 3. Щодо «Вот соточка - это, конечно, да» - тут все залежить від наданого банком кредитного ліміту. Чим він суттєвіший, тим значення цієї «соточки» менше.

Проверял: если сейчас не в кредите, то ничего там ценного не написано. Если кредитка ещё не оформлена, так тем более. А когда уже есть кредитка и минус по ней, то и SSA дату платежа показывает, но, как я понимаю, нужно её узнать пораньше.В общем, правильно, но если придерживаться терминологии банка, то не совсем так. Льготный период - это когда счёт карты в минусе. Вот если, например, погаситься точно в ноль, то в конце РД насчитают пару копеек льготного процента, счёт на эти копейки уйдёт в минус и грейс действительно начнётся сразу после РД. А если в минус уйти не сразу, то это время без долга уменьшает потенциальный двухмесячный льготный период, но не более, чем до месяца плюс секунда потому, что в следующую РД уменьшение начинает считаться заново.Я бы сказал, в зависимости от суммы, которая из него использована. Не обязательно же весь. Да, не обязательно, что эта соточка делает карту не выгодной. Тут уже каждый по своей модели использования смотрит.