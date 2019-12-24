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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2024 21:29
посетитель написав:
И кстати, если полностью загасить кредитный лимит и потом брать его, то в первый месяц льготные проценты,(копейки эти) почему-то не начисляются.Типа со сдвигом в месяц идёт всё.Вот и возникают вопросы у людей.
Может и так. Я, если уж беру с алкиной карты, то стараюсь выбрать грейс по-максимуму. Как-то и не обращал внимания добавляют ли эти копейки в первую РД потому, что один фиг долг висит. Вот то, что загасился в ноль, потом подошла РД и после неё начислили и карта опять в минусе - это замечаю. В общем не существенно, хотя могли бы сделать и как у Идеи, у которой такой же льготный процент, т.е. за грейс успевает набежать несколько копеек, но эти копейки по состоянию на текущий момент приложение постоянно пишет рядом с суммой долга по карте и взимает в момент погашения долга, поэтому в РД сюрприза не возникает. Но я понимаю, что засовывать уже имеющийся функционал SSA во всё более глубокое место - это приоритетнее.
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moveton
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Додано: Сер 11 гру, 2024 01:03
посетитель написав:
Особо вникать не стал так как там копейки.
От вы попользовались кредитом в 1й мес (ваааащето правильно грить РП1), в РД1 вам выставили задолженность в ГРЕЙСЕ для погашения... и если вы таки до РД2 (т.е. еще через +30дн) погасите всю эту задолженность, то вам и нарисуют за нее оте ЛЬГОТНЫЕ 0.01% .. именно в РД2 станет ясно грейсовик вы или нет.. а если нет, то вам вместо 0.01% выставят для оплаты 40%
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Amethyst
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