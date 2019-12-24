Додано: Вів 10 гру, 2024 21:29

посетитель написав: И кстати, если полностью загасить кредитный лимит и потом брать его, то в первый месяц льготные проценты,(копейки эти) почему-то не начисляются.Типа со сдвигом в месяц идёт всё.Вот и возникают вопросы у людей. И кстати, если полностью загасить кредитный лимит и потом брать его, то в первый месяц льготные проценты,(копейки эти) почему-то не начисляются.Типа со сдвигом в месяц идёт всё.Вот и возникают вопросы у людей.

Может и так. Я, если уж беру с алкиной карты, то стараюсь выбрать грейс по-максимуму. Как-то и не обращал внимания добавляют ли эти копейки в первую РД потому, что один фиг долг висит. Вот то, что загасился в ноль, потом подошла РД и после неё начислили и карта опять в минусе - это замечаю. В общем не существенно, хотя могли бы сделать и как у Идеи, у которой такой же льготный процент, т.е. за грейс успевает набежать несколько копеек, но эти копейки по состоянию на текущий момент приложение постоянно пишет рядом с суммой долга по карте и взимает в момент погашения долга, поэтому в РД сюрприза не возникает. Но я понимаю, что засовывать уже имеющийся функционал SSA во всё более глубокое место - это приоритетнее.