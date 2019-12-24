посетитель написав:И кстати, если полностью загасить кредитный лимит и потом брать его, то в первый месяц льготные проценты,(копейки эти) почему-то не начисляются.Типа со сдвигом в месяц идёт всё.Вот и возникают вопросы у людей.
Может и так. Я, если уж беру с алкиной карты, то стараюсь выбрать грейс по-максимуму. Как-то и не обращал внимания добавляют ли эти копейки в первую РД потому, что один фиг долг висит. Вот то, что загасился в ноль, потом подошла РД и после неё начислили и карта опять в минусе - это замечаю. В общем не существенно, хотя могли бы сделать и как у Идеи, у которой такой же льготный процент, т.е. за грейс успевает набежать несколько копеек, но эти копейки по состоянию на текущий момент приложение постоянно пишет рядом с суммой долга по карте и взимает в момент погашения долга, поэтому в РД сюрприза не возникает. Но я понимаю, что засовывать уже имеющийся функционал SSA во всё более глубокое место - это приоритетнее.
посетитель написав:Особо вникать не стал так как там копейки.
От вы попользовались кредитом в 1й мес (ваааащето правильно грить РП1), в РД1 вам выставили задолженность в ГРЕЙСЕ для погашения... и если вы таки до РД2 (т.е. еще через +30дн) погасите всю эту задолженность, то вам и нарисуют за нее оте ЛЬГОТНЫЕ 0.01% .. именно в РД2 станет ясно грейсовик вы или нет.. а если нет, то вам вместо 0.01% выставят для оплаты 40%
Можно меня поздравить.Забрал валютный депозит, и даже фиолетовыми. Четырехлетний, эээх, время летит и события разные, и мечты ушли... Фиолет так просто не дают, все дело в кассире, выдаст вам что захочет Пришлось пообщаться с другими сотрудниками, пробуйте, начальник отделения, начальника банка... Что до по ссылки клиента с жалобами в НБУ,из-за возможной выдачи старыми доллароми, я тоже посылаю всех сотрудников этого банка в Турцию с этими фантиками Если клиент хочет получить нормальную валюту, это его право, и не надо пререканий и нравоучений Если какая то уличная обменка все может, и даже принесут, то банк тогда зачем? Есть ограничения на снятия валюты, это тоже против клиента, приходится приходить и забирать и кланяться не раз,хотя в договоре такого не было. И ЕЩЁ: БАНК ГРАБИТЕЛЬ ОДНАКО, СНИМАТЬ ГРОШИ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ,СПИСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ МЕНЯТЬ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ЭТО БЕСПРЕДЕЛ.А может клиент умер, погиб , заболел или ещё что, но рано или поздно придут наследники, узнают,но это время и время , и как им знать где что в каком банке было у их родственника(у меня завещание например есть,но бывают что нет его).Списывать разные суммы со счета клиента это грабеж.Хотя что тут...банк то тоже краденый. В целом обслуживание отличное, но вот гроши забрать-это нервы. Больше не буду валюту хранить, теперь - нет доверия.
DmitryZP Вітаю! Щиро перепрошую за таку затримку у відповіді
В застосунку ви дійсно можете побачити історію операцій лише за останні 12 місяців, проте, вам завжди доступно формування виписки) А стосовно створення шаблонів - взагалі, все має бути ок. Підкажіть, ви дієте за наступною інструкцією? https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079
Shaman Вітаю! Щиро перепрошую за таку затримку у відповіді
Якщо я вірно вас зрозуміла, то - стандартно можна зробити покупку на 500 грн за кредитні кошти і перевести в розстрочку з щомісячною комісією 1,8% на 3 і 6 платежів
Доки акція була активна - можна було перевести на 3 і 6 платежів тільки покупки від 1000 грн, без щомісячної комісії. Якщо покупка на суму 500-999 грн, то на період дії акції розстрочка була доступна лише на строк 9 і більше місяців
Станом на зараз вже можете оформлювати від 500 за стандартними умовами)
Driver Вітаю! Дуже перепрошую за затримку у відповіді
В понеділок у нас трішечки лежав застосунок (декілька годин..), але зараз вже все працює в штатному режимі, все вирішили ще 09.12.2024 Як раз були проблеми з балансом, як і з кешью, через що виникли такі складнощі(
Підкажіть, будь ласка, зараз у вас все відображається коректно?