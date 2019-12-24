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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:29

  посетитель написав:И кстати, если полностью загасить кредитный лимит и потом брать его, то в первый месяц льготные проценты,(копейки эти) почему-то не начисляются.Типа со сдвигом в месяц идёт всё.Вот и возникают вопросы у людей.

Может и так. Я, если уж беру с алкиной карты, то стараюсь выбрать грейс по-максимуму. Как-то и не обращал внимания добавляют ли эти копейки в первую РД потому, что один фиг долг висит. Вот то, что загасился в ноль, потом подошла РД и после неё начислили и карта опять в минусе - это замечаю. В общем не существенно, хотя могли бы сделать и как у Идеи, у которой такой же льготный процент, т.е. за грейс успевает набежать несколько копеек, но эти копейки по состоянию на текущий момент приложение постоянно пишет рядом с суммой долга по карте и взимает в момент погашения долга, поэтому в РД сюрприза не возникает. Но я понимаю, что засовывать уже имеющийся функционал SSA во всё более глубокое место - это приоритетнее.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:03

Re: Sense Bank

  посетитель написав:Особо вникать не стал так как там копейки.
От вы попользовались кредитом в 1й мес (ваааащето правильно грить РП1), в РД1 вам выставили задолженность в ГРЕЙСЕ для погашения... и если вы таки до РД2 (т.е. еще через +30дн) погасите всю эту задолженность, то вам и нарисуют за нее оте ЛЬГОТНЫЕ 0.01% .. именно в РД2 станет ясно грейсовик вы или нет.. а если нет, то вам вместо 0.01% выставят для оплаты 40%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 11:34

Можно меня поздравить.Забрал валютный депозит, и даже фиолетовыми.
Четырехлетний, эээх, время летит и события разные, и мечты ушли...
Фиолет так просто не дают, все дело в кассире, выдаст вам что захочет
Пришлось пообщаться с другими сотрудниками, пробуйте, начальник отделения, начальника банка...
Что до по ссылки клиента с жалобами в НБУ,из-за возможной выдачи старыми доллароми, я тоже посылаю всех сотрудников этого банка в Турцию с этими фантиками
Если клиент хочет получить нормальную валюту, это его право, и не надо пререканий и нравоучений
Если какая то уличная обменка все может, и даже принесут, то банк тогда зачем?
Есть ограничения на снятия валюты, это тоже против клиента, приходится приходить и забирать и кланяться не раз,хотя в договоре такого не было.
И ЕЩЁ: БАНК ГРАБИТЕЛЬ ОДНАКО, СНИМАТЬ ГРОШИ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ,СПИСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ МЕНЯТЬ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ЭТО БЕСПРЕДЕЛ.А может клиент умер, погиб , заболел или ещё что, но рано или поздно придут наследники, узнают,но это время и время , и как им знать где что в каком банке было у их родственника(у меня завещание например есть,но бывают что нет его).Списывать разные суммы со счета клиента это грабеж.Хотя что тут...банк то тоже краденый.
В целом обслуживание отличное, но вот гроши забрать-это нервы.
Больше не буду валюту хранить, теперь - нет доверия.
OGO
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:42

DmitryZP
Вітаю!
Щиро перепрошую за таку затримку у відповіді :(

В застосунку ви дійсно можете побачити історію операцій лише за останні 12 місяців, проте, вам завжди доступно формування виписки)
А стосовно створення шаблонів - взагалі, все має бути ок. Підкажіть, ви дієте за наступною інструкцією?
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 12:56

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Щиро перепрошую за таку затримку у відповіді

Бооже, оце петля часу у Сенса, це ви на питання 2 тижня тому відповідаєте?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:10

Shaman
Вітаю!
Щиро перепрошую за таку затримку у відповіді :(

Якщо я вірно вас зрозуміла, то - стандартно можна зробити покупку на 500 грн за кредитні кошти і перевести в розстрочку з щомісячною комісією 1,8% на 3 і 6 платежів

Доки акція була активна - можна було перевести на 3 і 6 платежів тільки покупки від 1000 грн, без щомісячної комісії. Якщо покупка на суму 500-999 грн, то на період дії акції розстрочка була доступна лише на строк 9 і більше місяців

Станом на зараз вже можете оформлювати від 500 за стандартними умовами)

Ваша турботлива помічниця, Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:14

Arien
Вітаю!
Я дуже-дуже вибачаюся за таку затримку у відповідях :(
Через технічні складнощі я і колеги просто не бачили ваших запитань на цьому форумі, тому не було відповідей(

Зараз оперативно опрацюю всі невирішені запитання за цей час)
Ще раз щиро перепрошую, вже розбираємося з тим, чому це сталося

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 13:17

Driver
Вітаю!
Дуже перепрошую за затримку у відповіді :(

В понеділок у нас трішечки лежав застосунок (декілька годин..), але зараз вже все працює в штатному режимі, все вирішили ще 09.12.2024
Як раз були проблеми з балансом, як і з кешью, через що виникли такі складнощі(

Підкажіть, будь ласка, зараз у вас все відображається коректно?

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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