Додано: Сер 11 гру, 2024 11:34

Можно меня поздравить.Забрал валютный депозит, и даже фиолетовыми.

Четырехлетний, эээх, время летит и события разные, и мечты ушли...

Фиолет так просто не дают, все дело в кассире, выдаст вам что захочет

Пришлось пообщаться с другими сотрудниками, пробуйте, начальник отделения, начальника банка...

Что до по ссылки клиента с жалобами в НБУ,из-за возможной выдачи старыми доллароми, я тоже посылаю всех сотрудников этого банка в Турцию с этими фантиками

Если клиент хочет получить нормальную валюту, это его право, и не надо пререканий и нравоучений

Если какая то уличная обменка все может, и даже принесут, то банк тогда зачем?

Есть ограничения на снятия валюты, это тоже против клиента, приходится приходить и забирать и кланяться не раз,хотя в договоре такого не было.

И ЕЩЁ: БАНК ГРАБИТЕЛЬ ОДНАКО, СНИМАТЬ ГРОШИ СО СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ,СПИСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ МЕНЯТЬ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ЭТО БЕСПРЕДЕЛ.А может клиент умер, погиб , заболел или ещё что, но рано или поздно придут наследники, узнают,но это время и время , и как им знать где что в каком банке было у их родственника(у меня завещание например есть,но бывают что нет его).Списывать разные суммы со счета клиента это грабеж.Хотя что тут...банк то тоже краденый.

В целом обслуживание отличное, но вот гроши забрать-это нервы.

Больше не буду валюту хранить, теперь - нет доверия.