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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:05

  vollena71 написав:
  moveton написав:
  Amethyst написав:Бооже, оце петля часу у Сенса, це ви на питання 2 тижня тому відповідаєте?

Зато традиционно без цитирования вопроса. Ведь все помнят кто что две недели назад спрашивал 8)

Чарівниця Валерія,мабуть, ще не чарівниця, а тільки навчається...


Так, дійсно. Валерія тільки навчається і для неї це перший досвід відповідати на форумах, тому ми її підтримуємо і допомагаємо ставати краще. Дайте нам трошки часи і будемо відповідати, як потрібно. Дякую за розуміння)
*Ваш вартовий підтримки, Денис 8)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12907
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
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