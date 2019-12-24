vollena71 написав:moveton написав:Amethyst написав:Бооже, оце петля часу у Сенса, це ви на питання 2 тижня тому відповідаєте?
Зато традиционно без цитирования вопроса. Ведь все помнят кто что две недели назад спрашивал
Чарівниця Валерія,мабуть, ще не чарівниця, а тільки навчається...
Так, дійсно. Валерія тільки навчається і для неї це перший досвід відповідати на форумах, тому ми її підтримуємо і допомагаємо ставати краще. Дайте нам трошки часи і будемо відповідати, як потрібно. Дякую за розуміння)
*Ваш вартовий підтримки, Денис