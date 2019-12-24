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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2024 18:05
vollena71 написав: moveton написав:
Зато традиционно без цитирования вопроса. Ведь все помнят кто что две недели назад спрашивал
Чарівниця Валерія,мабуть, ще не чарівниця, а тільки навчається...
Так, дійсно. Валерія тільки навчається і для неї це перший досвід відповідати на форумах, тому ми її підтримуємо і допомагаємо ставати краще. Дайте нам трошки часи і будемо відповідати, як потрібно. Дякую за розуміння)
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:34
Wirująświatła написав:
пообщался с оператором чата, сказали на новые покупки рассторгнутая рассрочка не распространяется.
если не погасить досрочно она будет гасить сама себя до конца периода.
У тебя на кредитке сейчас собственные средства. Просто взять карточку и купить желаемый товар в желаемом магазине, рассрочку оставить. Далее гасить её по плану. )
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