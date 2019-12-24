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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 18:05

  vollena71 написав:
  moveton написав:
  Amethyst написав:Бооже, оце петля часу у Сенса, це ви на питання 2 тижня тому відповідаєте?

Зато традиционно без цитирования вопроса. Ведь все помнят кто что две недели назад спрашивал 8)

Чарівниця Валерія,мабуть, ще не чарівниця, а тільки навчається...


Так, дійсно. Валерія тільки навчається і для неї це перший досвід відповідати на форумах, тому ми її підтримуємо і допомагаємо ставати краще. Дайте нам трошки часи і будемо відповідати, як потрібно. Дякую за розуміння)
*Ваш вартовий підтримки, Денис 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 22:34

Re: Sense Bank

  Wirująświatła написав:пообщался с оператором чата, сказали на новые покупки рассторгнутая рассрочка не распространяется.

если не погасить досрочно она будет гасить сама себя до конца периода.
У тебя на кредитке сейчас собственные средства. Просто взять карточку и купить желаемый товар в желаемом магазине, рассрочку оставить. Далее гасить её по плану. )
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 22:05

  Sense Bank написав:Driver
(...)
Підкажіть, будь ласка, зараз у вас все відображається коректно?

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧

Да, сейчас всё ок.

А можете прокомментировать, почему банк отправляет СЭПы с карты не с её счёта, а с транзитника?
(просто интересно. Особенно в свете всеобъемлющего фин.мониторинга)
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:59

Re: Sense Bank

  Driver написав:А можете прокомментировать, почему банк отправляет СЭПы с карты не с её счёта, а с транзитника?
Связано с проводками по счёту.
В группе хейтеров ответ на этот вопрос публиковали.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:33

Re: Sense Bank

Оформил карту АТБ как допку к Редьке и сразу сделал тестовую закупку, однако никаких обещанных 2% не получил. Их не сразу начисляют или нужно требовать долива ореховки?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:35

Re: Sense Bank

Кащей, надо ждать 3 дня с момента оформления карты (столько времени необходимо для подключения карты к программе Cash'U), потом всё будет работать в онлайн.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 17:39

Кащей Бонусна програма Cash’U підключається протягом 3 діб і кешбек буде нарахований одним днем за дні коли не був нарахований
Тому потрібно зачекати і бонусна програма підключиться
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Sense Bank
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