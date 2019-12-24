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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2024 18:05
vollena71 написав: moveton написав:
Зато традиционно без цитирования вопроса. Ведь все помнят кто что две недели назад спрашивал
Чарівниця Валерія,мабуть, ще не чарівниця, а тільки навчається...
Так, дійсно. Валерія тільки навчається і для неї це перший досвід відповідати на форумах, тому ми її підтримуємо і допомагаємо ставати краще. Дайте нам трошки часи і будемо відповідати, як потрібно. Дякую за розуміння)
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:34
Wirująświatła написав:
пообщался с оператором чата, сказали на новые покупки рассторгнутая рассрочка не распространяется.
если не погасить досрочно она будет гасить сама себя до конца периода.
У тебя на кредитке сейчас собственные средства. Просто взять карточку и купить желаемый товар в желаемом магазине, рассрочку оставить. Далее гасить её по плану. )
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Додано: Чет 12 гру, 2024 22:05
Sense Bank написав:Driver
(...)
Підкажіть, будь ласка, зараз у вас все відображається коректно?
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Да, сейчас всё ок.
А можете прокомментировать, почему банк отправляет СЭПы с карты не с её счёта, а с транзитника?
(просто интересно. Особенно в свете всеобъемлющего фин.мониторинга)
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Driver
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 21:59
Driver написав:
А можете прокомментировать, почему банк отправляет СЭПы с карты не с её счёта, а с транзитника?
Связано с проводками по счёту.
В группе хейтеров ответ на этот вопрос публиковали.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 17:33
Оформил карту АТБ как допку к Редьке и сразу сделал тестовую закупку, однако никаких обещанных 2% не получил. Их не сразу начисляют или нужно требовать долива ореховки?
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Кащей
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Додано: Нед 15 гру, 2024 17:35
Кащей, надо ждать 3 дня с момента оформления карты (столько времени необходимо для подключения карты к программе Cash'U), потом всё будет работать в онлайн.
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Додано: Нед 15 гру, 2024 17:39
Кащей Бонусна програма Cash’U підключається протягом 3 діб і кешбек буде нарахований одним днем за дні коли не був нарахований
Тому потрібно зачекати і бонусна програма підключиться
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Додано: Нед 15 гру, 2024 22:51
Если стало можно оформить допку к Хамелеону на другого человека, то можно ли оформить к Хамелеону допку АТБ на самого себя?
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ramzes4
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Додано: Нед 15 гру, 2024 23:01
ramzes4 Для самого себе такої можливості немає і додаткову картку до Хамелеона не вийде оформити
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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