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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:39
Arbitr 1085*30 чи скільки там плануєте продати. Купляли, напевно, перед виплатою купону.
Додано: Пон 16 гру, 2024 23:39
не можу відравити платіж клієнту сенсу за айбаном - пише операція не можлива, спробуйте пізніше. чи стикався хтось із цією лажею? клієнта знаходить, частково закриває * інформацію прізвище/ім"я... гроші тупо не дає переслати
МАБ вимкнули, застосунок гімно, ще трохи і доведеться закрити рахунку в цьому "чудовому" і "надтехнологічному" банку
витратив 30 хв часу на довбання із цим питанням, підтримка повідомила що не бачать взагалі спроб з мого боку (можливо ці спроби блокуються певними сервісами і це зможуть побачити інші люди)
Востаннє редагувалось DmitryZP в Пон 16 гру, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 гру, 2024 23:42
Перерошую, але спробуйте будь ласка прочитати моє повідомлення уважно, не треба поспішати. Я бачу в застосунку транзакції ЛИШЕ за грудень 2023 року і останні транзакції з 1 листопаду 2024 - це називається дані доступні за 1 рік?...
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