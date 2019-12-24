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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1318131913201321

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:39

Arbitr 1085*30 чи скільки там плануєте продати. Купляли, напевно, перед виплатою купону.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 23:39

не можу відравити платіж клієнту сенсу за айбаном - пише операція не можлива, спробуйте пізніше. чи стикався хтось із цією лажею? клієнта знаходить, частково закриває * інформацію прізвище/ім"я... гроші тупо не дає переслати

МАБ вимкнули, застосунок гімно, ще трохи і доведеться закрити рахунку в цьому "чудовому" і "надтехнологічному" банку

витратив 30 хв часу на довбання із цим питанням, підтримка повідомила що не бачать взагалі спроб з мого боку (можливо ці спроби блокуються певними сервісами і це зможуть побачити інші люди)
Востаннє редагувалось DmitryZP в Пон 16 гру, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 23:42

  Sense Bank написав:DmitryZP
Вітаю!
Щиро перепрошую за таку затримку у відповіді :(

В застосунку ви дійсно можете побачити історію операцій лише за останні 12 місяців, проте, вам завжди доступно формування виписки)
А стосовно створення шаблонів - взагалі, все має бути ок. Підкажіть, ви дієте за наступною інструкцією?
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧


Перерошую, але спробуйте будь ласка прочитати моє повідомлення уважно, не треба поспішати. Я бачу в застосунку транзакції ЛИШЕ за грудень 2023 року і останні транзакції з 1 листопаду 2024 - це називається дані доступні за 1 рік?...
DmitryZP
 
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  #<1 ... 1318131913201321
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