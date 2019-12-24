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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1319132013211322>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:39

Arbitr 1085*30 чи скільки там плануєте продати. Купляли, напевно, перед виплатою купону.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 23:39

не можу відравити платіж клієнту сенсу за айбаном - пише операція не можлива, спробуйте пізніше. чи стикався хтось із цією лажею? клієнта знаходить, частково закриває * інформацію прізвище/ім"я... гроші тупо не дає переслати

МАБ вимкнули, застосунок гімно, ще трохи і доведеться закрити рахунку в цьому "чудовому" і "надтехнологічному" банку

витратив 30 хв часу на довбання із цим питанням, підтримка повідомила що не бачать взагалі спроб з мого боку (можливо ці спроби блокуються певними сервісами і це зможуть побачити інші люди)
Востаннє редагувалось DmitryZP в Пон 16 гру, 2024 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 23:42

  Sense Bank написав:DmitryZP
Вітаю!
Щиро перепрошую за таку затримку у відповіді :(

В застосунку ви дійсно можете побачити історію операцій лише за останні 12 місяців, проте, вам завжди доступно формування виписки)
А стосовно створення шаблонів - взагалі, все має бути ок. Підкажіть, ви дієте за наступною інструкцією?
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧


Перерошую, але спробуйте будь ласка прочитати моє повідомлення уважно, не треба поспішати. Я бачу в застосунку транзакції ЛИШЕ за грудень 2023 року і останні транзакції з 1 листопаду 2024 - це називається дані доступні за 1 рік?...
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 09:34

  DmitryZP написав:
  Sense Bank написав:DmitryZP
Вітаю!
Щиро перепрошую за таку затримку у відповіді :(

В застосунку ви дійсно можете побачити історію операцій лише за останні 12 місяців, проте, вам завжди доступно формування виписки)
А стосовно створення шаблонів - взагалі, все має бути ок. Підкажіть, ви дієте за наступною інструкцією?
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017064079

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧


Перерошую, але спробуйте будь ласка прочитати моє повідомлення уважно, не треба поспішати. Я бачу в застосунку транзакції ЛИШЕ за грудень 2023 року і останні транзакції з 1 листопаду 2024 - це називається дані доступні за 1 рік?...



Відпишусь вам в особисті повідомлення для уточнення деталей, щоб ми могли попрацювати над вирішенням проблеми
Вибачте за незручності
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 10:53

Что-то не пойму мотивов Сенса. На днях вместо обычных 0,47 грн поднял цену на одну из ОВГЗ больше чем на 2 грн (за другими ОВГЗ в Сенсе не следил, поэтому не знаю).
Обычно банки по этому поводу говорят, мол, рыночная ситуация изменилась. Но позвольте, она разве в эту сторону изменилась? Инфляция начала расти, НБУ в этой связи уже даже не держит на одном уровне учётную ставку, а, наоборот, увеличил (хотя в начале года она только падала). Обычно в таком случае банки начинают повышать ставки,чтоб им деньги кто-нибудь принес, а тут - снижение, однако.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 11:44

На прошлой неделе была история. После пополнения карты в терминале EasyPay надо было перевести эти деньги в Кредобанк по IBAN. Пополнение было в 23:55, а после этого было три попытки, но все три раза перевод сразу вернулся обратно.
Сначала думал, потому что поздно. Но в чате Сенса сказали, мол, из-за того, что счёт получателя не может принять деньги. Проверяйте тот счёт.
В приложении Кредо было все нормально, карта отображалась как активная. Полночь на тот момент уже прошла, поэтому разбирательства можно было оставить на дневное время. А в дневное время перевод спокойно дошел без всякого вмешательства.
Что это было? У кого-то так бывало?
А главное, это было случайно, или в 23:55 бесполезно отправлять? По крайней мере, из Сенса в Кредо.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:04

Re: Sense Bank

  candidat написав:или в 23:55 бесполезно отправлять?
Конечно бесполезно!
У Алки до 1:00 может быть пересменка. И с 20:00 до 21:00 тоже мона у Алки попасть на пересменку... и пофиг, шо они вам там говорят :)
И Кредо ночью (дето с 22:00 до 7:00) гроши не принимает, но отправляет :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:36

але у моєму випадку взагалі має бути сенс-сенс переказ

доречі, зранку після 9 теж пробував відправити - болт... і той самий мессадж "спробуй ще пізніше"... виглядає як стьоб - типу ми ніх не змогли зробити, але ти намагайся ще і в тебе все вийде
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:40

  DmitryZP написав:але у моєму випадку взагалі має бути сенс-сенс переказ

доречі, зранку після 9 теж пробував відправити - болт... і той самий мессадж "спробуй ще пізніше"... виглядає як стьоб - типу ми ніх не змогли зробити, але ти намагайся ще і в тебе все вийде

та залочили або вас або контрагента... а от чому? На це може надати відповідь ток Алка.
Ви десь біля ТОТ з мобільним інетом?
Спробуйте змінити провайдера, мож хто розшарить вам свій інет
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 13:57

DmitryZP Доволі таки цікава ситуація але з нашої сторони за останні дні проблем з переказами не спостерігалось, якщо дійсно в підтримці перевірили і побачили відмову через проблеми з карткою отримувача, то в такому випадку тільки звертатися до банку отримувача. Також, як рекомендація перевірити зв'язок чи стабільний він і спробувати ще раз
Якщо будуть і на далі не проходити перекази треба буде розбиратися з проблемою
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Sense Bank
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  #<1 ... 1319132013211322>
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