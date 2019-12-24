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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 14:00
Sense Bank написав:DmitryZP
Доволі таки цікава ситуація але з нашої сторони за останні дні проблем з переказами не спостерігалось, якщо дійсно в підтримці перевірили і побачили відмову через проблеми з карткою отримувача, то в такому випадку тільки звертатися до банку отримувача. Також, як рекомендація перевірити зв'язок чи стабільний він і спробувати ще раз
Якщо будуть і на далі не проходити перекази треба буде розбиратися з проблемою
*Ваш вартовий підтримки, Денис
так ВИ і є банк отримувача! переказ сенс-сенс... доречі, дружина намагається у застосунку змінити ліміт на зняття готівки - та сама хрінь, сталася помилка при завантаженні даних, спробуйте ще раз...
в мене таке враження що як сенс націоналізували так одразу настала ж..а
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DmitryZP
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:03
DmitryZP Тоді щось дивне, не до кінця розібрався в ситуації, треба переглядати деталі, також відпишусь вам в особисті повідомлення з цього приводу. Будемо дивитися в чому проблема
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:09
Amethyst написав: DmitryZP написав:
але у моєму випадку взагалі має бути сенс-сенс переказ
доречі, зранку після 9 теж пробував відправити - болт... і той самий мессадж "спробуй ще пізніше"... виглядає як стьоб - типу ми ніх не змогли зробити, але ти намагайся ще і в тебе все вийде
та залочили або вас або контрагента... а от чому? На це може надати відповідь ток Алка.
Ви десь біля ТОТ з мобільним інетом?
Спробуйте змінити провайдера, мож хто розшарить вам свій інет
ні, я не біля ТОТ. Мій рахунок служба підтримки бачить і каже що із ним все гаразд. Рахунок отримувача нормально шукається і підтягується. Якщо є проблема має бути повідомлення у застосунку що "зверніться до банку для розв"язання проблеми". Цього немає.
створили звернення до техн. команди - але не зовсім розумію що вони будуть робити... строк вирішення питання - 3-5 дні... зручно...
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DmitryZP
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:09
Amethyst написав: candidat написав:
или в 23:55 бесполезно отправлять?
Конечно бесполезно!
У Алки до 1:00 может быть пересменка. И с 20:00 до 21:00 тоже мона у Алки попасть на пересменку... и пофиг, шо они вам там говорят
И Кредо ночью (дето с 22:00 до 7:00) гроши не принимает, но отправляет
Не совсем так. Честно говоря, не помню, доводилось ли ранее переводить так совсем близко к полуночи и получалось ли. Но вот уже после того случая довелось ещё в 23:20 переводить по тому же направлению. Надо сказать, в более раннее время доходило минут за 15-20, а тут 20 прошло, 30, думал, что уже не дойдет, но в 23:47 Кредо перевод засчитал. Хотя и смс о зачислении получил только утром.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:11
DmitryZP написав:
дружина намагається у застосунку змінити ліміт на зняття готівки - та сама хрінь, сталася помилка при завантаженні даних, спробуйте ще раз...
не вказала строк дії ліміту... але повідомлення "помилка завантаження даних, спробуйте ще" це мабуть із серії "щось пішло не так" - користі нуль цілих нуль десятих... а зробити зручне повідомлення для клієнта це мабуть занадто складно... точніше я так розумію що застосунок робила одна команда, бекенд для нього інша і вони між собою тупо не змогли домовитись
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DmitryZP
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:26
DmitryZP написав: DmitryZP написав:
дружина намагається у застосунку змінити ліміт на зняття готівки - та сама хрінь, сталася помилка при завантаженні даних, спробуйте ще раз...
не вказала строк дії ліміту... але повідомлення "помилка завантаження даних, спробуйте ще" це мабуть із серії "щось пішло не так" - користі нуль цілих нуль десятих... а зробити зручне повідомлення для клієнта це мабуть занадто складно... точніше я так розумію що застосунок робила одна команда, бекенд для нього інша і вони між собою тупо не змогли домовитись
З приводу помилок і їх локалізації сподіваюсь, що в наступному році зможемо їх допрацювати, щоб було зрозуміло через, що виникла дана помилка. Приносимо вибачення за незручності
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:34
Amethyst написав: DmitryZP написав:
але у моєму випадку взагалі має бути сенс-сенс переказ
доречі, зранку після 9 теж пробував відправити - болт... і той самий мессадж "спробуй ще пізніше"... виглядає як стьоб - типу ми ніх не змогли зробити, але ти намагайся ще і в тебе все вийде
та залочили або вас або контрагента... а от чому? На це може надати відповідь ток Алка.
Ви десь біля ТОТ з мобільним інетом?
Спробуйте змінити провайдера, мож хто розшарить вам свій інет
спробував ще без стаціонарного інету, через мобільний - та сама помилка...
теоретично могло прокатити, але не прокатило
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:46
DmitryZP написав: Amethyst написав: DmitryZP написав:
але у моєму випадку взагалі має бути сенс-сенс переказ
доречі, зранку після 9 теж пробував відправити - болт... і той самий мессадж "спробуй ще пізніше"... виглядає як стьоб - типу ми ніх не змогли зробити, але ти намагайся ще і в тебе все вийде
та залочили або вас або контрагента... а от чому? На це може надати відповідь ток Алка.
Ви десь біля ТОТ з мобільним інетом?
Спробуйте змінити провайдера, мож хто розшарить вам свій інет
спробував ще без стаціонарного інету, через мобільний - та сама помилка...
теоретично могло прокатити, але не прокатило
Ну а іншому клієнту мона зробити переказ?
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:04
Amethyst
іншому клієнту відправити гроші і потім попросити їх повернути назад?
зараз немає потреби іншому комусь відправляти гроші
спробував комунальні - ПУМБ водоканал та Приват ОСББ пішли без проблем (теж переказ за iban)
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:17
DmitryZP написав:Amethyst
іншому клієнту відправити гроші і потім попросити їх повернути назад?
зараз немає потреби іншому комусь відправляти гроші
спробував комунальні - ПУМБ водоканал та Приват ОСББ пішли без проблем (теж переказ за iban)
Ви за АйБАН переказуєте іншому клієнту Сенса?
А з якої картки?
Так спробуйте за номером картки. І з Пакетки і з Хамона це буде миттєво і безкоштовно за власні кошти
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