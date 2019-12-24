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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 15:21
Amethyst написав: DmitryZP написав:Amethyst
іншому клієнту відправити гроші і потім попросити їх повернути назад?
зараз немає потреби іншому комусь відправляти гроші
спробував комунальні - ПУМБ водоканал та Приват ОСББ пішли без проблем (теж переказ за iban)
Ви за АйБАН переказуєте іншому клієнту Сенса?
А з якої картки?
Так спробуйте за номером картки. І з Пакетки і з Хамона це буде миттєво і безкоштовно за власні кошти
white-white
сенс-сенс є ліміт в 150к на місяць з картки на картку? бо мені потрібно переказати більше (наприклад моно-моно рахує суму якщо робити за номером картки)
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:27
DmitryZP написав: Amethyst написав: DmitryZP написав:Amethyst
іншому клієнту відправити гроші і потім попросити їх повернути назад?
зараз немає потреби іншому комусь відправляти гроші
спробував комунальні - ПУМБ водоканал та Приват ОСББ пішли без проблем (теж переказ за iban)
Ви за АйБАН переказуєте іншому клієнту Сенса?
А з якої картки?
Так спробуйте за номером картки. І з Пакетки і з Хамона це буде миттєво і безкоштовно за власні кошти
white-white
сенс-сенс є ліміт в 150к на місяць з картки на картку? бо мені потрібно переказати більше (наприклад моно-моно рахує суму якщо робити за номером картки)
Йооо, на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти (кажись 1 мульон), це НЕ р2р, там не задіян страховий депо МПС... Правда, думаю, що сам саппорт Сенса про це не знає
За інши банки не можу сказати... Але дійсно, внутрішній переказ по номеру картки не задіює послуги МПС. Хоча є і виключення, наприклад: в Альянсі перекази між картками банку виконується АйПей; а банки на Радіусі (від ПУМби) теж таки проводять як р2р ((
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 17 гру, 2024 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:34
Amethyst написав:
на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти
тобто вони самі по собі, а постанова НБУ окремо?
бо на прикладі того ж монобанку переказ моно-моно за карткою зменшує доступну суму для переказу за номером картки
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:36
DmitryZP написав: Amethyst написав:
на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти
тобто вони самі по собі, а постанова НБУ окремо?
бо на прикладі того ж монобанку переказ моно-моно за карткою зменшує доступну суму для переказу за номером картки
Постанова про р2р
А Моно хай іде далі зі своїми проблемами, тама (галімий) процесінг від Тасі, який до цього часу не може нормально провести гроші навіть між своїми необанками
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:40
Amethyst написав: DmitryZP написав: Amethyst написав:
на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти
тобто вони самі по собі, а постанова НБУ окремо?
бо на прикладі того ж монобанку переказ моно-моно за карткою зменшує доступну суму для переказу за номером картки
Постанова про р2р
А Моно хай іде далі зі своїми проблемами, тама (галімий) процесінг від Тасі, який до цього часу не може нормально провести гроші навіть між своїми необанками
але за айбаном там все працює як годинник
тому мені більше подобається моно із їхніми "проблемами" ніж сенс, але як то кажуть кожному свої фломастери
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