RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1320132113221323

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:21

  Amethyst написав:
  DmitryZP написав:Amethyst іншому клієнту відправити гроші і потім попросити їх повернути назад? :) зараз немає потреби іншому комусь відправляти гроші

спробував комунальні - ПУМБ водоканал та Приват ОСББ пішли без проблем (теж переказ за iban)

Ви за АйБАН переказуєте іншому клієнту Сенса?
А з якої картки?
Так спробуйте за номером картки. І з Пакетки і з Хамона це буде миттєво і безкоштовно за власні кошти


white-white
сенс-сенс є ліміт в 150к на місяць з картки на картку? бо мені потрібно переказати більше (наприклад моно-моно рахує суму якщо робити за номером картки)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:27

  DmitryZP написав:
  Amethyst написав:
  DmitryZP написав:Amethyst іншому клієнту відправити гроші і потім попросити їх повернути назад? :) зараз немає потреби іншому комусь відправляти гроші

спробував комунальні - ПУМБ водоканал та Приват ОСББ пішли без проблем (теж переказ за iban)

Ви за АйБАН переказуєте іншому клієнту Сенса?
А з якої картки?
Так спробуйте за номером картки. І з Пакетки і з Хамона це буде миттєво і безкоштовно за власні кошти


white-white
сенс-сенс є ліміт в 150к на місяць з картки на картку? бо мені потрібно переказати більше (наприклад моно-моно рахує суму якщо робити за номером картки)
Йооо, на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти (кажись 1 мульон), це НЕ р2р, там не задіян страховий депо МПС... Правда, думаю, що сам саппорт Сенса про це не знає 8)

За інши банки не можу сказати... Але дійсно, внутрішній переказ по номеру картки не задіює послуги МПС. Хоча є і виключення, наприклад: в Альянсі перекази між картками банку виконується АйПей; а банки на Радіусі (від ПУМби) теж таки проводять як р2р ((
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 17 гру, 2024 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 05.05.21
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:34

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти


тобто вони самі по собі, а постанова НБУ окремо? :)
бо на прикладі того ж монобанку переказ моно-моно за карткою зменшує доступну суму для переказу за номером картки
DmitryZP
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:36

  DmitryZP написав:
  Amethyst написав:на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти


тобто вони самі по собі, а постанова НБУ окремо? :)
бо на прикладі того ж монобанку переказ моно-моно за карткою зменшує доступну суму для переказу за номером картки

Постанова про р2р
А Моно хай іде далі зі своїми проблемами, тама (галімий) процесінг від Тасі, який до цього часу не може нормально провести гроші навіть між своїми необанками 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 05.05.21
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:40

  Amethyst написав:
  DmitryZP написав:
  Amethyst написав:на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти


тобто вони самі по собі, а постанова НБУ окремо? :)
бо на прикладі того ж монобанку переказ моно-моно за карткою зменшує доступну суму для переказу за номером картки

Постанова про р2р
А Моно хай іде далі зі своїми проблемами, тама (галімий) процесінг від Тасі, який до цього часу не може нормально провести гроші навіть між своїми необанками 8)


але за айбаном там все працює як годинник :) тому мені більше подобається моно із їхніми "проблемами" ніж сенс, але як то кажуть кожному свої фломастери :)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4554
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:53

  DmitryZP написав:
  Amethyst написав:
  DmitryZP написав:тобто вони самі по собі, а постанова НБУ окремо? :)
бо на прикладі того ж монобанку переказ моно-моно за карткою зменшує доступну суму для переказу за номером картки

Постанова про р2р
А Моно хай іде далі зі своїми проблемами, тама (галімий) процесінг від Тасі, який до цього часу не може нормально провести гроші навіть між своїми необанками 8)


але за айбаном там все працює як годинник :) тому мені більше подобається моно із їхніми "проблемами" ніж сенс, але як то кажуть кожному свої фломастери :)

Згоден з вами на 146%... Але от у Алки свої таракани
Я от пам'ятаю, що для внутрішнього "СЕПа" у Алки достатньо було ввести тільки номер рахунку, а прізвище підтягувалося автоматом, ІПН був не потрібен.
І ще можуть бути особливості з ФОПом :!:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 05.05.21
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:53

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти (кажись 1 мульон)

Это где написано про мульён? На https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360 вижу такие же 150к/500к/5000к, как по IBAN на другой банк. То, что внутрибанк не считается P2P - это да, а в остальном по лимитам никаких преференций.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:03

  candidat написав:Что-то не пойму мотивов Сенса. На днях вместо обычных 0,47 грн поднял цену на одну из ОВГЗ больше чем на 2 грн (за другими ОВГЗ в Сенсе не следил, поэтому не знаю).
Обычно банки по этому поводу говорят, мол, рыночная ситуация изменилась. Но позвольте, она разве в эту сторону изменилась? Инфляция начала расти, НБУ в этой связи уже даже не держит на одном уровне учётную ставку, а, наоборот, увеличил (хотя в начале года она только падала). Обычно в таком случае банки начинают повышать ставки,чтоб им деньги кто-нибудь принес, а тут - снижение, однако.

Торговля ОВГЗ к банку имеет довольно отдалённое отношение. Этим даже юридически отдельная компания занимается. И ОВГЗ - это таки да отдельный рынок, на который инфляция и учётная ставка влияют достаточно косвенно. Хочет продавать дороже - имеет право. Желающие могут поискать другого продавца. Бумага, случайно, не та, которой скоро погашаться? На такие бумаги вообще всегда принято доходность уменьшать. Могут быть и другие факторы по конкретному выпуску. Вон, ICU недавно скупал определённые выпуски наоборот задорого. И тоже не пояснял почему так, хотя даже специальную рассылку сделал, чтобы все знали о таком его предложении.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 17 гру, 2024 17:08, всього редагувалось 1 раз.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5004
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:08

  moveton написав:
  Amethyst написав:на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти (кажись 1 мульон)

Это где написано про мульён? На https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360 вижу такие же 150к/500к/5000к, как по IBAN на другой банк. То, что внутрибанк не считается P2P - это да, а в остальном по лимитам никаких преференций.
Ну 5 лимонов/мес - норм ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 05.05.21
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
  #<1 ... 1320132113221323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien, ingtrans, moveton і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 275969
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 21416
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5992)
17.12.2024 16:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.