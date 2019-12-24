DmitryZP написав:Amethyst іншому клієнту відправити гроші і потім попросити їх повернути назад? зараз немає потреби іншому комусь відправляти гроші
спробував комунальні - ПУМБ водоканал та Приват ОСББ пішли без проблем (теж переказ за iban)
Ви за АйБАН переказуєте іншому клієнту Сенса? А з якої картки? Так спробуйте за номером картки. І з Пакетки і з Хамона це буде миттєво і безкоштовно за власні кошти
white-white сенс-сенс є ліміт в 150к на місяць з картки на картку? бо мені потрібно переказати більше (наприклад моно-моно рахує суму якщо робити за номером картки)
Йооо, на перекази між клієнтами Сенса діють окремі ліміти (кажись 1 мульон), це НЕ р2р, там не задіян страховий депо МПС... Правда, думаю, що сам саппорт Сенса про це не знає
За інши банки не можу сказати... Але дійсно, внутрішній переказ по номеру картки не задіює послуги МПС. Хоча є і виключення, наприклад: в Альянсі перекази між картками банку виконується АйПей; а банки на Радіусі (від ПУМби) теж таки проводять як р2р ((
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 17 гру, 2024 15:35, всього редагувалось 1 раз.
DmitryZP написав:тобто вони самі по собі, а постанова НБУ окремо? бо на прикладі того ж монобанку переказ моно-моно за карткою зменшує доступну суму для переказу за номером картки
Постанова про р2р А Моно хай іде далі зі своїми проблемами, тама (галімий) процесінг від Тасі, який до цього часу не може нормально провести гроші навіть між своїми необанками
але за айбаном там все працює як годинник тому мені більше подобається моно із їхніми "проблемами" ніж сенс, але як то кажуть кожному свої фломастери
Згоден з вами на 146%... Але от у Алки свої таракани Я от пам'ятаю, що для внутрішнього "СЕПа" у Алки достатньо було ввести тільки номер рахунку, а прізвище підтягувалося автоматом, ІПН був не потрібен. І ще можуть бути особливості з ФОПом
candidat написав:Что-то не пойму мотивов Сенса. На днях вместо обычных 0,47 грн поднял цену на одну из ОВГЗ больше чем на 2 грн (за другими ОВГЗ в Сенсе не следил, поэтому не знаю). Обычно банки по этому поводу говорят, мол, рыночная ситуация изменилась. Но позвольте, она разве в эту сторону изменилась? Инфляция начала расти, НБУ в этой связи уже даже не держит на одном уровне учётную ставку, а, наоборот, увеличил (хотя в начале года она только падала). Обычно в таком случае банки начинают повышать ставки,чтоб им деньги кто-нибудь принес, а тут - снижение, однако.
Торговля ОВГЗ к банку имеет довольно отдалённое отношение. Этим даже юридически отдельная компания занимается. И ОВГЗ - это таки да отдельный рынок, на который инфляция и учётная ставка влияют достаточно косвенно. Хочет продавать дороже - имеет право. Желающие могут поискать другого продавца. Бумага, случайно, не та, которой скоро погашаться? На такие бумаги вообще всегда принято доходность уменьшать. Могут быть и другие факторы по конкретному выпуску. Вон, ICU недавно скупал определённые выпуски наоборот задорого. И тоже не пояснял почему так, хотя даже специальную рассылку сделал, чтобы все знали о таком его предложении.
Востаннє редагувалось moveton в Вів 17 гру, 2024 17:08, всього редагувалось 1 раз.