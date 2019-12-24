RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1321132213231324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:20

  moveton написав:
  Amethyst написав:Ну 5 лимонов/мес - норм ))

Месячный-то да, а вот на операцию и, самое главное, дневной, уже по нынешним временам напрягают. Это, конечно, не 100к в месяц предыдущих лимитов, но и не Райфовский или Монин безлимит. Не знаю почему Сене жалко разрешить по СЭП те 5 лям в один день выпустить. При том, что у юриков таких ограничений нет.

И как я машинку из салона СЕПом оплатил в 2021 ? С 4х банков лупанул разом ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5966
З нами з: 05.05.21
Подякував: 456 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 17:31

  Amethyst написав:И как я машинку из салона СЕПом оплатил в 2021 ? С 4х банков лупанул разом ))

Дык, отож. Лимиты на ровном месте и поэтому приходится извращаться. А казалось бы всем проще, когда всё на одном счету и одной операцией. И даже в НКУ чего-то есть про штрафы за дробление. При этом покупатель Белгород-Днестровского порта вряд ли 108 лям разбивал на оплаты по 150к и 200 банков.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5007
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 1321132213231324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Assistant_Portal, kostya77 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 275970
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 21416
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3685)
17.12.2024 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.