Месячный-то да, а вот на операцию и, самое главное, дневной, уже по нынешним временам напрягают. Это, конечно, не 100к в месяц предыдущих лимитов, но и не Райфовский или Монин безлимит. Не знаю почему Сене жалко разрешить по СЭП те 5 лям в один день выпустить. При том, что у юриков таких ограничений нет.
И как я машинку из салона СЕПом оплатил в 2021 ? С 4х банков лупанул разом ))
Amethyst написав:И как я машинку из салона СЕПом оплатил в 2021 ? С 4х банков лупанул разом ))
Дык, отож. Лимиты на ровном месте и поэтому приходится извращаться. А казалось бы всем проще, когда всё на одном счету и одной операцией. И даже в НКУ чего-то есть про штрафы за дробление. При этом покупатель Белгород-Днестровского порта вряд ли 108 лям разбивал на оплаты по 150к и 200 банков.
Заблокировали счет.Хотя все документы были предоставлены через персонального менеджера и она сказала что претензий ко мне нет.Так же представитель банка здесь на ветке сказал,что ко мне нет претензий от финансового мониторинга.Кто за ето будет отвечать?
Вадимка написав:Заблокировали счет.Хотя все документы были предоставлены через персонального менеджера и она сказала что претензий ко мне нет.Так же представитель банка здесь на ветке сказал,что ко мне нет претензий от финансового мониторинга.Кто за ето будет отвечать?
Так у вас все добре та на поточний момент ви можете користуватися вашими рахунками та питань з приводу фін моніторингу немає *Денис
Вадимка написав:Заблокировали счет.Хотя все документы были предоставлены через персонального менеджера и она сказала что претензий ко мне нет.Так же представитель банка здесь на ветке сказал,что ко мне нет претензий от финансового мониторинга.Кто за ето будет отвечать?
Какая перспектива разблокировки? В деловых отношениях хоть не отказали? И какой Денис? Тот, что с хейтерсой ветки?