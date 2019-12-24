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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 гру, 2024 11:15
Вадимка написав:
Заблокировали счет.Хотя все документы были предоставлены через персонального менеджера и она сказала что претензий ко мне нет.Так же представитель банка здесь на ветке сказал,что ко мне нет претензий от финансового мониторинга.Кто за ето будет отвечать?
Вчера это было массово. Говорят, что таким образом банк негласно присоединился к меморандуму ощада, привата и т.д. Одним словом собирают информацию, возможно и по заказу НБУ, который анонсировал создание реестра дропов https://news.finance.ua/ua/nbu-anonsuva ... -usi-banky
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Додано: Сер 18 гру, 2024 11:26
Навигатор написав: Вадимка написав:
Заблокировали счет.Хотя все документы были предоставлены через персонального менеджера и она сказала что претензий ко мне нет.Так же представитель банка здесь на ветке сказал,что ко мне нет претензий от финансового мониторинга.Кто за ето будет отвечать?
Вчера это было массово. Говорят, что таким образом банк негласно присоединился к меморандуму ощада, привата и т.д. Одним словом собирают информацию, возможно и по заказу НБУ, который анонсировал создание реестра дропов https://news.finance.ua/ua/nbu-anonsuva ... -usi-banky
Прекрасно!А что делать теперь?
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Вадимка
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sens
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