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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 гру, 2024 13:18
Sense Bank написав: Doda написав:
Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?
Якщо банк прийняв рішення розірвати ділові відносини з клієнтом, діючі строкові депозити не закриваються. Повернення відбувається в дату закриття депозиту згідно умов договору.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Скажите, а как гасить кредитную карту при отказе в обслуживании, после окончания грейс периода по аналогии с окончанием депозита или сразу? Спасибо
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Додано: Сер 18 гру, 2024 13:39
pilligrim написав: Sense Bank написав: Doda написав:
Як відбувається повернення депозитів при розірванні банком ділових відносин?
Якщо банк прийняв рішення розірвати ділові відносини з клієнтом, діючі строкові депозити не закриваються. Повернення відбувається в дату закриття депозиту згідно умов договору.
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Скажите, а как гасить кредитную карту при отказе в обслуживании, после окончания грейс периода по аналогии с окончанием депозита или сразу? Спасибо
Якщо у вас обмежені рахунки, то ви можете їх поповнити за вашим номером рахунку IBAN і звернутися до підтримки для того щоб розподілити кошти на погашення заборгованості
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Додано: Сер 18 гру, 2024 13:48
Sense Bank Это я знаю. Вопрос был о сроках. До какого времени можно будет погасить кредитку? До биллинговой даты окончания грейс периода или как? Депозиты вы отдаёте по мере их окончания, а с кредитками как?
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pilligrim
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Додано: Сер 18 гру, 2024 13:57
pilligrim написав:Sense Bank
Это я знаю. Вопрос был о сроках. До какого времени можно будет погасить кредитку? До биллинговой даты окончания грейс периода или как? Депозиты вы отдаёте по мере их окончания, а с кредитками как?
Умови по погашенню незмінні, головне щоб кошти були розподілені на дату розрахункової дати по картці, рекомендую за 3 робочих доби робити поповнення, щоб все точно встигло пройти але ми зараз зараховуємо кошти за 10-15 секунд на рахунок, коли кошти надходять до банку. Тому це вже на ваш розсуд коли поповнювати, щоб кошти були точно на вашому рахунку
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Додано: Сер 18 гру, 2024 14:02
Sense Bank опять идёт информация, что пополнение депозитов, которое входит в графу "Інше" в статистике трат, накручивает расходы клиентов, как это было в случае с Вадимка и тем самым гарантирует клиентам как минимум неприятности с финмоном, а в худшем - разрыв деловых отношений. И здесь и в вашем телеграм канале обещали исправить ситуацию, но я смотрю, что воз и ныне там
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Додано: Сер 18 гру, 2024 16:00
Навигатор написав:Sense Bank
опять идёт информация, что пополнение депозитов, которое входит в графу "Інше" в статистике трат, накручивает расходы клиентов, как это было в случае с Вадимка
и тем самым гарантирует клиентам как минимум неприятности с финмоном, а в худшем - разрыв деловых отношений. И здесь и в вашем телеграм канале обещали исправить ситуацию, но я смотрю, что воз и ныне там
Саме так. Також нарахували семизначні суми надходжень через використання "Швидкого".
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AlexTk
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Додано: Сер 18 гру, 2024 18:29
Driver написав: Sense Bank написав:Driver
(...)
Підкажіть, будь ласка, зараз у вас все відображається коректно?
Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧
Да, сейчас всё ок.
А можете прокомментировать, почему банк отправляет СЭПы с карты не с её счёта, а с транзитника?
(просто интересно. Особенно в свете всеобъемлющего фин.мониторинга)
На момент реалізації карткових переказів, вони відправлялися через транзитний рахунок, для того, щоб не розкривати рахунок відправника.
Згодом, за статею 14 Фінансового Моніторингу, було дозволено зазначати дані платника у призначенні платежу при переказі, але механіка відправлення переказів залишилась та сама
Маємо в планах перехід з транзитного рахунку на пряму проводку при переказі, проте терміни ще не встановлено.
Банківський лицар Кирило 🛡️
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Додано: Сер 18 гру, 2024 18:34
Sense Bank Кирило, а купон по ОВДП 228449 вже виплатили?
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Додано: Сер 18 гру, 2024 18:52
AlexTk написав:Sense Bank
Кирило, а купон по ОВДП 228449 вже виплатили?
Так, виплати купону за даними ОВДП вже відбулись
Банківський лицар Кирило 🛡️
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