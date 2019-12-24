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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 гру, 2024 19:25
Разблокировали счёт.Но осадок остался ужасный.Надо было обновить анкету.Я дал все документы.Оказывается менеджер забыл сказать что надо обновить анкету.Так зачем нужно блокировать счёт.Я же на месте.Документы есть.Так напишите мне или менеджеру,что ещё нужно.Мы же партнеры.Я приношу банку прибыль.Пользуюсь кредитной картой.Держу там деньги.Покупаю овдп.Я понёс убыток не оплатил вовремя кредитную карту.Но банку на это наплевать.В этой ситуации он король.Клиент ему не интересен.Главное что б банку не было штрафа.А мои потери никого не интерресуют.Спасибо.
Додано: Чет 19 гру, 2024 19:28
И самое главное,что я никогда не могу быть уверенным в своём партнере.Он в любой момент тебе может подставить ножку.
Додано: Чет 19 гру, 2024 19:56
Re: Sense Bank
Вот так становятся стреляными воробьями
Советую через недельку у менагера НАСТОЙЧИВО узнать/уточнить обновилась ли таки Анкета, какой НОВЫЙ лимит на оборотные средства.
Думаю, шо ничо Алка не поправит у себя в бекофисе и будет народ наступать на эти Швидко-грабли еще долго
Додано: Чет 19 гру, 2024 19:58
Додано: Чет 19 гру, 2024 20:13
[b]S i m[/Мени николи ранише сенс не блокував рахунок.Тим паче Уси документи були прийняти.
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