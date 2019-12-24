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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:25

Разблокировали счёт.Но осадок остался ужасный.Надо было обновить анкету.Я дал все документы.Оказывается менеджер забыл сказать что надо обновить анкету.Так зачем нужно блокировать счёт.Я же на месте.Документы есть.Так напишите мне или менеджеру,что ещё нужно.Мы же партнеры.Я приношу банку прибыль.Пользуюсь кредитной картой.Держу там деньги.Покупаю овдп.Я понёс убыток не оплатил вовремя кредитную карту.Но банку на это наплевать.В этой ситуации он король.Клиент ему не интересен.Главное что б банку не было штрафа.А мои потери никого не интерресуют.Спасибо.
Вадимка
 
Повідомлень: 408
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:28

И самое главное,что я никогда не могу быть уверенным в своём партнере.Он в любой момент тебе может подставить ножку.
Вадимка
 
Повідомлень: 408
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:56

Re: Sense Bank

  Вадимка написав:Но осадок остался ужасный...
Вот так становятся стреляными воробьями :lol:

Советую через недельку у менагера НАСТОЙЧИВО узнать/уточнить обновилась ли таки Анкета, какой НОВЫЙ лимит на оборотные средства.
Думаю, шо ничо Алка не поправит у себя в бекофисе и будет народ наступать на эти Швидко-грабли еще долго :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлень: 5979
З нами з: 05.05.21
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Подякували: 1172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:58

  Вадимка написав:И самое главное,что я никогда не могу быть уверенным в своём партнере.Он в любой момент тебе может подставить ножку.


ещё скажите, что этого не знали...
S i m
 
Повідомлень: 210
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Подякував: 19 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:13

[b]S i m[/Мени николи ранише сенс не блокував рахунок.Тим паче Уси документи були прийняти.
Вадимка
 
Повідомлень: 408
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:26

  Вадимка написав:Мени николи ранише сенс не блокував рахунок.Тим паче Уси документи були прийняти.
Ви не путайте ФінМон і Менагера. Для Фінмона ні менагер ні нач від-я вказівок не надають!!
Фінмон захищає самостійно свою дупу в тому числі і від недолугих менагерів, які частіше самі і підставляють лю́бих клієнтів, заповнюючи за них Анкети :evil:
Amethyst
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Повідомлень: 5979
З нами з: 05.05.21
Подякував: 457 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:48

Amethyst А хто ж прийняв документи?Менеджер?Фин Мон прийняв и заблокувал рахунок.То му що документи е а анкета неправильна.Це.як назвати?
Вадимка
 
Повідомлень: 408
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:53

Вадимка ви не один такий, я теж постраждала від блокування, буду прощатися з банком, це як плювок в лице клієнту.
nmd
 
Повідомлень: 27
З нами з: 18.05.17
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:03

nmd Так.Згоден
Вадимка
 
Повідомлень: 408
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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