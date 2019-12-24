Попросив друзів перевірити, вводять тільки ІБАН.
Правда Призначення переказу дуже оригінальне ))
Схоже, що смузистів не навчили в школі робити заміну тексту, вміють тільки додавати ))
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:46
Re: Sense Bank
Попросив друзів перевірити, вводять тільки ІБАН.
Правда Призначення переказу дуже оригінальне ))
Схоже, що смузистів не навчили в школі робити заміну тексту, вміють тільки додавати ))
Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:49
Підкажіть хто стикався. Дружина по хамелеону попала на переказ коштів в новій пошті. Хамелеон само собою в режимі -50000+2500. Це тепер алка буде смажити по 37% від суми переказу поки хамелеон не закриється в 0?
Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:00
напевне так.
на Red те саме - поки не набив розстрочек на суму ліміту, відсотки за випадковий переказ списували регулярно, добре хоч сума була невеличка.
чи на велику суму зробили переказ?
Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:21
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