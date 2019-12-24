Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:46
DmitryZP написав:
up - питання чого я не можу сенс-сенс відправити платіж за айбаном так досі і не вирішено, розбираються... сум-пічаль
Попросив друзів перевірити, вводять тільки ІБАН.
Правда Призначення переказу дуже оригінальне ))
Схоже, що смузистів не навчили в школі робити заміну тексту, вміють тільки додавати ))
Amethyst
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:49
Підкажіть хто стикався. Дружина по хамелеону попала на переказ коштів в новій пошті. Хамелеон само собою в режимі -50000+2500. Це тепер алка буде смажити по 37% від суми переказу поки хамелеон не закриється в 0?
WachtAmRhein
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:00
WachtAmRhein написав:
Підкажіть хто стикався. Дружина по хамелеону попала на переказ коштів в новій пошті. Хамелеон само собою в режимі -50000+2500. Це тепер алка буде смажити по 37% від суми переказу поки хамелеон не закриється в 0?
напевне так.
на Red те саме - поки не набив розстрочек на суму ліміту, відсотки за випадковий переказ списували регулярно, добре хоч сума була невеличка.
чи на велику суму зробили переказ?
Shaman
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:21
Shaman написав:
чи на велику суму зробили переказ?
Та сума то 500+ грн., але ж страждають релігійні переконання не платити зайвого бабла банкам.
WachtAmRhein
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:45
WachtAmRhein написав: Shaman написав:
чи на велику суму зробили переказ?
Та сума то 500+ грн., але ж страждають релігійні переконання не платити зайвого бабла банкам.
у вас багато вільного часу... я на це не зважаю - навіть по 100 грн плачу
Shaman
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:29
Shaman написав: WachtAmRhein написав: Shaman написав:
чи на велику суму зробили переказ?
Та сума то 500+ грн., але ж страждають релігійні переконання не платити зайвого бабла банкам.
у вас багато вільного часу... я на це не зважаю - навіть по 100 грн плачу
По 100 і я плачу, а от наприклад 116.... Трохи крає серденько.
WachtAmRhein
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