Попросив друзів перевірити, вводять тільки ІБАН.
Правда Призначення переказу дуже оригінальне ))
Схоже, що смузистів не навчили в школі робити заміну тексту, вміють тільки додавати ))
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:46
Re: Sense Bank
Попросив друзів перевірити, вводять тільки ІБАН.
Правда Призначення переказу дуже оригінальне ))
Схоже, що смузистів не навчили в школі робити заміну тексту, вміють тільки додавати ))
Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:49
Підкажіть хто стикався. Дружина по хамелеону попала на переказ коштів в новій пошті. Хамелеон само собою в режимі -50000+2500. Це тепер алка буде смажити по 37% від суми переказу поки хамелеон не закриється в 0?
Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:00
напевне так.
на Red те саме - поки не набив розстрочек на суму ліміту, відсотки за випадковий переказ списували регулярно, добре хоч сума була невеличка.
чи на велику суму зробили переказ?
Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:21
Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:45
Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:29
По 100 і я плачу, а от наприклад 116.... Трохи крає серденько.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:48
Re: Sense Bank
угу, в мене теж було "переказ коштів в межах..." при чому видалити це призначення і ввести власне не можливо... це при тому, що у реквізитах на поповнення картки сам же Сенс вимагає писати "поповнення рахунку П.І.Б."
ну тобто щось таки працює - я думаю що якби воно взагалі не працювало вони б про це точно знали і щось робили із цим. тож в мене якийсь особливий кейс. чекаємо на розв"язання
Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:55
Re: Sense Bank
підробляю безкоштовним тестувальником цього застосунку...
коли платив у МАБ було прописано отримувач - ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
вирішив скоротити назву і залишив ТОВ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" - і платіж пішов...
ну що тут можна ще додати - все дуже просто... берете з транзакцій які раніше створювали у МАБ і намагаєтеся вгадати (!!!) що потрібно прибрати/змінити щоб відправити цей платіж через застосунок...
тобто застосунок тупо не здатний щось відправити але у відповідному полі не пише що воно не відповідає потрібному шаблону або містить заборонені символи
Додано: Суб 21 гру, 2024 16:11
Купил страховку ОСЦПВ. Оплатил картой Ред 2.0
Сумма больше 500 грн, сегодня выходной
МСС 6300
Кэшбека "2% на выходных" нет
Это очередное "щось пішло не так", или так должно быть?
Додано: Суб 21 гру, 2024 19:01
Re: Sense Bank
Земля остановись - я сойду....
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