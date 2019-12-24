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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1325132613271328

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:46

Re: Sense Bank

  DmitryZP написав:up - питання чого я не можу сенс-сенс відправити платіж за айбаном так досі і не вирішено, розбираються... сум-пічаль

Попросив друзів перевірити, вводять тільки ІБАН.
Правда Призначення переказу дуже оригінальне ))
Схоже, що смузистів не навчили в школі робити заміну тексту, вміють тільки додавати ))

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Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 13:49

Підкажіть хто стикався. Дружина по хамелеону попала на переказ коштів в новій пошті. Хамелеон само собою в режимі -50000+2500. Це тепер алка буде смажити по 37% від суми переказу поки хамелеон не закриється в 0?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:00

  WachtAmRhein написав:Підкажіть хто стикався. Дружина по хамелеону попала на переказ коштів в новій пошті. Хамелеон само собою в режимі -50000+2500. Це тепер алка буде смажити по 37% від суми переказу поки хамелеон не закриється в 0?

напевне так. :(

на Red те саме - поки не набив розстрочек на суму ліміту, відсотки за випадковий переказ списували регулярно, добре хоч сума була невеличка.

чи на велику суму зробили переказ?
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:21

  Shaman написав:
чи на велику суму зробили переказ?


Та сума то 500+ грн., але ж страждають релігійні переконання не платити зайвого бабла банкам.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 14:45

  WachtAmRhein написав:
  Shaman написав:чи на велику суму зробили переказ?

Та сума то 500+ грн., але ж страждають релігійні переконання не платити зайвого бабла банкам.

у вас багато вільного часу... я на це не зважаю - навіть по 100 грн плачу :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 15:29

  Shaman написав:
  WachtAmRhein написав:
  Shaman написав:чи на велику суму зробили переказ?

Та сума то 500+ грн., але ж страждають релігійні переконання не платити зайвого бабла банкам.

у вас багато вільного часу... я на це не зважаю - навіть по 100 грн плачу :oops:


По 100 і я плачу, а от наприклад 116.... Трохи крає серденько.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:48

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Попросив друзів перевірити, вводять тільки ІБАН.
Правда Призначення переказу дуже оригінальне ))


угу, в мене теж було "переказ коштів в межах..." при чому видалити це призначення і ввести власне не можливо... це при тому, що у реквізитах на поповнення картки сам же Сенс вимагає писати "поповнення рахунку П.І.Б."

ну тобто щось таки працює - я думаю що якби воно взагалі не працювало вони б про це точно знали і щось робили із цим. тож в мене якийсь особливий кейс. чекаємо на розв"язання :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 21:55

Re: Sense Bank

  DmitryZP написав:Обираю з історії платежів транзакцію. Натискаю повторити, ввожу нову суму (оплата за газ) і ..... нічого не відбувається. Ані помилки, ані спроби відправити платіж. Перед цим сплатив за тепло та електрику - все норм.
Знов пороблено? Я вже навіть не питаю коли той застосунок виправлять щоб він хоч щось повідомляв клієнту окрім "у вас не обрано категорій для нарахування горіхів".... звісно не обрано! бо я не хочу (уявіть собі!)... але банк вважає що то дуже корисна хрінь і намагається мене змусити щось обрати


підробляю безкоштовним тестувальником цього застосунку...
коли платив у МАБ було прописано отримувач - ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
вирішив скоротити назву і залишив ТОВ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" - і платіж пішов...

ну що тут можна ще додати - все дуже просто... берете з транзакцій які раніше створювали у МАБ і намагаєтеся вгадати (!!!) що потрібно прибрати/змінити щоб відправити цей платіж через застосунок...

тобто застосунок тупо не здатний щось відправити але у відповідному полі не пише що воно не відповідає потрібному шаблону або містить заборонені символи
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 16:11

Купил страховку ОСЦПВ. Оплатил картой Ред 2.0
Сумма больше 500 грн, сегодня выходной
МСС 6300
Кэшбека "2% на выходных" нет :shock:

Это очередное "щось пішло не так", или так должно быть?
Driver
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 19:01

Re: Sense Bank

Земля остановись - я сойду....
vpchelko
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