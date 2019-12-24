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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 гру, 2024 23:03
Driver написав:
Купил страховку ОСЦПВ. Оплатил картой Ред 2.0
Сумма больше 500 грн, сегодня выходной
МСС 6300
Кэшбека "2% на выходных" нет
Это очередное "щось пішло не так", или так должно быть?
Так должно быть.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 23:05
Driver написав:
Купил страховку ОСЦПВ. Оплатил картой Ред 2.0
Сумма больше 500 грн, сегодня выходной
МСС 6300
Кэшбека "2% на выходных" нет
Это очередное "щось пішло не так", или так должно быть?
Так 6300 у Алки в исключениях. Но може рассрочку даст
Кажись Идея када-то по нему платила КБ
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sens
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