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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 гру, 2024 23:03
Driver написав:
Купил страховку ОСЦПВ. Оплатил картой Ред 2.0
Сумма больше 500 грн, сегодня выходной
МСС 6300
Кэшбека "2% на выходных" нет
Это очередное "щось пішло не так", или так должно быть?
Так должно быть.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 23:05
Driver написав:
Купил страховку ОСЦПВ. Оплатил картой Ред 2.0
Сумма больше 500 грн, сегодня выходной
МСС 6300
Кэшбека "2% на выходных" нет
Это очередное "щось пішло не так", или так должно быть?
Так 6300 у Алки в исключениях. Но може рассрочку даст
Кажись Идея када-то по нему платила КБ
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Додано: Пон 23 гру, 2024 09:12
Driver
Так має бути. Цей МСС у переліку кодів за якими не нараховуються Cash`u https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013784920
*Андрій
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Додано: Пон 23 гру, 2024 18:36
Sense Bank
ок, спасибо.
Ещё вопрос.
Когда успело появиться требование, что для вывода кэшбека доступны операции не старше месяца?
Раньше вроде было "не старше 3 месяцев"
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Додано: Пон 23 гру, 2024 18:42
Driver написав:Sense Bank
ок, спасибо.
Ещё вопрос.
Когда успело появиться требование, что для вывода кэшбека доступны операции не старше месяца?
Раньше вроде было "не старше 3 месяцев"
Умова для обміну бонусів в 30 днів була завжди, а по картці Вигода можна обміняти за останні 365 днів.
Переглянути деталі можна тут https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013869859
З повагою, Володимир 💎
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