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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1326132713281329

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 23:03

  Driver написав:Купил страховку ОСЦПВ. Оплатил картой Ред 2.0
Сумма больше 500 грн, сегодня выходной
МСС 6300
Кэшбека "2% на выходных" нет :shock:

Это очередное "щось пішло не так", или так должно быть?



Так должно быть.
посетитель
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 23:05

  Driver написав:Купил страховку ОСЦПВ. Оплатил картой Ред 2.0
Сумма больше 500 грн, сегодня выходной
МСС 6300
Кэшбека "2% на выходных" нет :shock:

Это очередное "щось пішло не так", или так должно быть?

Так 6300 у Алки в исключениях. Но може рассрочку даст
Кажись Идея када-то по нему платила КБ
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5995
З нами з: 05.05.21
Подякував: 459 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 09:12

Driver Так має бути. Цей МСС у переліку кодів за якими не нараховуються Cash`u
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013784920

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12922
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:36

Sense Bank
ок, спасибо.

Ещё вопрос.
Когда успело появиться требование, что для вывода кэшбека доступны операции не старше месяца? :shock:
Раньше вроде было "не старше 3 месяцев"
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 368
З нами з: 13.06.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:42

  Driver написав:Sense Bank
ок, спасибо.

Ещё вопрос.
Когда успело появиться требование, что для вывода кэшбека доступны операции не старше месяца? :shock:
Раньше вроде было "не старше 3 месяцев"

Умова для обміну бонусів в 30 днів була завжди, а по картці Вигода можна обміняти за останні 365 днів.
Переглянути деталі можна тут https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013869859

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12922
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
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  #<1 ... 1326132713281329
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