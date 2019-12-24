Додано: Вів 24 гру, 2024 14:59

Sense Bank написав: Вадимка На той момент коли ви зверталися питань не було через це і було надано вам інформацію з приводу того, що зараз все гаразд

Я так розумію вчора вам обмежили рахунки це вже інший кейс над яким треба розбиратися і дивитися в чому проблема і через що було обмежено ваші рахунки, якщо ви не зверталися до свого ПМ, то буду займатися вашою проблемою я, треба буде вивчити всі деталі і виявити причину блокування, відпишусь в особисті повідомлення

З приводу відсотків, то їх компенсувати можливості немає, тому що ніхто не знав що буде накладено обмеження на рахунки і списання було згідно тарифів, рахунки також можна поповнити за номером рахунку IBAN

Дякую за розуміння!

*Ваш вартовий підтримки, Денис На той момент коли ви зверталися питань не було через це і було надано вам інформацію з приводу того, що зараз все гараздЯ так розумію вчора вам обмежили рахунки це вже інший кейс над яким треба розбиратися і дивитися в чому проблема і через що було обмежено ваші рахунки, якщо ви не зверталися до свого ПМ, то буду займатися вашою проблемою я, треба буде вивчити всі деталі і виявити причину блокування, відпишусь в особисті повідомленняЗ приводу відсотків, то їх компенсувати можливості немає, тому що ніхто не знав що буде накладено обмеження на рахунки і списання було згідно тарифів, рахунки також можна поповнити за номером рахунку IBANДякую за розуміння!*Ваш вартовий підтримки, Денис

Добрый день! Пишу к вам по тому же поводу, что писал иВ связи с тем, что тарифный план моего пакета «Вайт» предусматривает взымание абонентской платы 50 грн/мес, то одним из условий внести эту абонплату, является наличие на моих счетах суммы в 50000 грн, которые я всегда стараюсь иметь на счетах. Для большей мобильности денег, днём деньги хранятся на карточном счету пакетной карты, а на ночь, когда становится понятным, что деньги сегодня уже не нужны, я перевожу их на депозит «Швыдкий», с окончанием на следующий день, открытый заблаговременно, который я открываю каждый день и который обеспечивает мне повышенный доход (6) % годовых, а утром деньги с депозита возвращаются на карту и в течение всего дня находятся под рукой. Вечером я повторяю всё в том же порядке. Вероятно это и является причиной повышенного оборота денег на счетах, но это одни и те же деньги. В моём случае за эти 50 тысяч грн мне насчитали оборот в 1,6 млн грн и затребовали документы на источник происхождения денег 1,6 млн грн. Но позвольте, это одни и теже 50 тысяч, которые днём находятся на пакетной карте, а ночуют на депозите "Швыдкый" с возвратом утром на карту. Тип операции в разделе "Инше" - пополнение депозита, т.е. любое пополнение любого депо вызывает накрутку статистики, требующей отчёта перед отделом финмониторинга. Такая же картина произошла у моего сына. Прошу вашей помощи в решении этого вопроса.Я надеюсь, что если вы помогли Вадимке, то сможете помочь и мне с моей проблемойДругих поступлений извне на карту не было.