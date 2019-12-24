Так должно быть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 гру, 2024 23:03
Додано: Суб 21 гру, 2024 23:05
Додано: Пон 23 гру, 2024 09:12
Driver Так має бути. Цей МСС у переліку кодів за якими не нараховуються Cash`u
*Андрій
Додано: Пон 23 гру, 2024 18:36
Sense Bank
ок, спасибо.
Ещё вопрос.
Когда успело появиться требование, что для вывода кэшбека доступны операции не старше месяца?
Раньше вроде было "не старше 3 месяцев"
Додано: Пон 23 гру, 2024 18:42
Умова для обміну бонусів в 30 днів була завжди, а по картці Вигода можна обміняти за останні 365 днів.
Переглянути деталі можна тут
З повагою, Володимир 💎
Додано: Вів 24 гру, 2024 14:59
Добрый день Sense Bank! Пишу к вам по тому же поводу, что писал и Вадимка
В связи с тем, что тарифный план моего пакета «Вайт» предусматривает взымание абонентской платы 50 грн/мес, то одним из условий внести эту абонплату, является наличие на моих счетах суммы в 50000 грн, которые я всегда стараюсь иметь на счетах. Для большей мобильности денег, днём деньги хранятся на карточном счету пакетной карты, а на ночь, когда становится понятным, что деньги сегодня уже не нужны, я перевожу их на депозит «Швыдкий», с окончанием на следующий день, открытый заблаговременно, который я открываю каждый день и который обеспечивает мне повышенный доход (6) % годовых, а утром деньги с депозита возвращаются на карту и в течение всего дня находятся под рукой. Вечером я повторяю всё в том же порядке. Вероятно это и является причиной повышенного оборота денег на счетах, но это одни и те же деньги. В моём случае за эти 50 тысяч грн мне насчитали оборот в 1,6 млн грн и затребовали документы на источник происхождения денег 1,6 млн грн. Но позвольте, это одни и теже 50 тысяч, которые днём находятся на пакетной карте, а ночуют на депозите "Швыдкый" с возвратом утром на карту. Тип операции в разделе "Инше" - пополнение депозита, т.е. любое пополнение любого депо вызывает накрутку статистики, требующей отчёта перед отделом финмониторинга. Такая же картина произошла у моего сына. Прошу вашей помощи в решении этого вопроса.
Я надеюсь, что если вы помогли Вадимке, то сможете помочь и мне с моей проблемой
Других поступлений извне на карту не было.
Востаннє редагувалось Кассандра в Вів 24 гру, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 гру, 2024 15:10
Кассандра Відпишусь вам в особисті повідомлення для уточнення деталей, треба переглядати, що саме не так і через що вийшло блокування
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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