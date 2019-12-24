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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1327132813291330>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 23:03

  Driver написав:Купил страховку ОСЦПВ. Оплатил картой Ред 2.0
Сумма больше 500 грн, сегодня выходной
МСС 6300
Кэшбека "2% на выходных" нет :shock:

Это очередное "щось пішло не так", или так должно быть?



Так должно быть.
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 23:05

  Driver написав:Купил страховку ОСЦПВ. Оплатил картой Ред 2.0
Сумма больше 500 грн, сегодня выходной
МСС 6300
Кэшбека "2% на выходных" нет :shock:

Это очередное "щось пішло не так", или так должно быть?

Так 6300 у Алки в исключениях. Но може рассрочку даст
Кажись Идея када-то по нему платила КБ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 09:12

Driver Так має бути. Цей МСС у переліку кодів за якими не нараховуються Cash`u
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013784920

*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:36

Sense Bank
ок, спасибо.

Ещё вопрос.
Когда успело появиться требование, что для вывода кэшбека доступны операции не старше месяца? :shock:
Раньше вроде было "не старше 3 месяцев"
Driver
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:42

  Driver написав:Sense Bank
ок, спасибо.

Ещё вопрос.
Когда успело появиться требование, что для вывода кэшбека доступны операции не старше месяца? :shock:
Раньше вроде было "не старше 3 месяцев"

Умова для обміну бонусів в 30 днів була завжди, а по картці Вигода можна обміняти за останні 365 днів.
Переглянути деталі можна тут https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0013869859

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 14:59

  Sense Bank написав:Вадимка На той момент коли ви зверталися питань не було через це і було надано вам інформацію з приводу того, що зараз все гаразд
Я так розумію вчора вам обмежили рахунки це вже інший кейс над яким треба розбиратися і дивитися в чому проблема і через що було обмежено ваші рахунки, якщо ви не зверталися до свого ПМ, то буду займатися вашою проблемою я, треба буде вивчити всі деталі і виявити причину блокування, відпишусь в особисті повідомлення
З приводу відсотків, то їх компенсувати можливості немає, тому що ніхто не знав що буде накладено обмеження на рахунки і списання було згідно тарифів, рахунки також можна поповнити за номером рахунку IBAN
Дякую за розуміння!
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Добрый день Sense Bank! Пишу к вам по тому же поводу, что писал и Вадимка
В связи с тем, что тарифный план моего пакета «Вайт» предусматривает взымание абонентской платы 50 грн/мес, то одним из условий внести эту абонплату, является наличие на моих счетах суммы в 50000 грн, которые я всегда стараюсь иметь на счетах. Для большей мобильности денег, днём деньги хранятся на карточном счету пакетной карты, а на ночь, когда становится понятным, что деньги сегодня уже не нужны, я перевожу их на депозит «Швыдкий», с окончанием на следующий день, открытый заблаговременно, который я открываю каждый день и который обеспечивает мне повышенный доход (6) % годовых, а утром деньги с депозита возвращаются на карту и в течение всего дня находятся под рукой. Вечером я повторяю всё в том же порядке. Вероятно это и является причиной повышенного оборота денег на счетах, но это одни и те же деньги. В моём случае за эти 50 тысяч грн мне насчитали оборот в 1,6 млн грн и затребовали документы на источник происхождения денег 1,6 млн грн. Но позвольте, это одни и теже 50 тысяч, которые днём находятся на пакетной карте, а ночуют на депозите "Швыдкый" с возвратом утром на карту. Тип операции в разделе "Инше" - пополнение депозита, т.е. любое пополнение любого депо вызывает накрутку статистики, требующей отчёта перед отделом финмониторинга. Такая же картина произошла у моего сына. Прошу вашей помощи в решении этого вопроса.
Я надеюсь, что если вы помогли Вадимке, то сможете помочь и мне с моей проблемой
Других поступлений извне на карту не было.
Востаннє редагувалось Кассандра в Вів 24 гру, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:10

Кассандра Відпишусь вам в особисті повідомлення для уточнення деталей, треба переглядати, що саме не так і через що вийшло блокування
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 15:19

Sense Bank / Денис ответила в лс
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:12

Денис! Прверьте лс
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:33

Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Вадимка
 
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