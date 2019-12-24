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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:20
Вадимка написав:
Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Dura lex sed lex. Как я понимаю, пока в анкете в графе ожидаемых месячных поступлений будет число меньше, чем эти пополнения с депозитов, финмон будет нервничать, а потом и блокировать потому, что похоже, что до блокировки он поясняющих документов не читает. Сам в последние дни это ощутил: вначале мне менеджер вписала на нолик меньше в анкету, чем я её попросил, потом зашло больше и финмон попросил пояснений, а потом он их не прочитал и тихо заблокировал счета, никому ничего не сказав. Только со второй попытки отправить доки разблокировал и не знаю теперь надолго ли.
Хороший момент: алка позволяет в ту графу вписать произвольное число без привязки к доходу.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:02
Вадимка написав:
Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Ахаха ))) Нагадало анекдот, як кішка каже іншій :
- Уявляєш, вчора мене у підворотні згвалтувала ціла зграя бродячих котів!
- Який жах! А зараз ти куди зібралася?
- Туди ж
Схоже вам сподобалося ставлення банку до Вас, якщо Ви продовжуєте робити те саме )))
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:17
Вадимка написав:
Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:29
Sense Bank написав: Вадимка написав:
Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?
Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.
Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?
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