Додано: Чет 26 гру, 2024 14:49

Навигатор Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується

Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення

*Ваш вартовий підтримки, Денис