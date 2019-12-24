RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1328132913301331>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 104
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
41
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:20

  Вадимка написав:Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Dura lex sed lex. Как я понимаю, пока в анкете в графе ожидаемых месячных поступлений будет число меньше, чем эти пополнения с депозитов, финмон будет нервничать, а потом и блокировать потому, что похоже, что до блокировки он поясняющих документов не читает. Сам в последние дни это ощутил: вначале мне менеджер вписала на нолик меньше в анкету, чем я её попросил, потом зашло больше и финмон попросил пояснений, а потом он их не прочитал и тихо заблокировал счета, никому ничего не сказав. Только со второй попытки отправить доки разблокировал и не знаю теперь надолго ли.

Хороший момент: алка позволяет в ту графу вписать произвольное число без привязки к доходу.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5023
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:02

  Вадимка написав:Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Ахаха ))) Нагадало анекдот, як кішка каже іншій :
- Уявляєш, вчора мене у підворотні згвалтувала ціла зграя бродячих котів!
- Який жах! А зараз ти куди зібралася?
- Туди ж
Схоже вам сподобалося ставлення банку до Вас, якщо Ви продовжуєте робити те саме )))
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 999
З нами з: 02.09.19
Подякував: 356 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:17

  Вадимка написав:Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12927
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:29

  Sense Bank написав:
  Вадимка написав:Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?
Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.
Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?
Water
 
Повідомлень: 2690
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 13:48

  Water написав:
  Sense Bank написав:
  Вадимка написав:Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?
Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.
Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?


Це вже наступне питання над яким ми будемо працювати і дізнаватися можливості чи можна це змінити
Відповідь стосувалась до того, що відбувається зараз
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12927
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:38

  DmitryZP написав:не можу відравити платіж клієнту сенсу за айбаном - пише операція не можлива, спробуйте пізніше. чи стикався хтось із цією лажею? клієнта знаходить, частково закриває * інформацію прізвище/ім"я... гроші тупо не дає переслати

МАБ вимкнули, застосунок гімно, ще трохи і доведеться закрити рахунку в цьому "чудовому" і "надтехнологічному" банку

витратив 30 хв часу на довбання із цим питанням, підтримка повідомила що не бачать взагалі спроб з мого боку (можливо ці спроби блокуються певними сервісами і це зможуть побачити інші люди)


кому цікаво - нарешті розібралися...

у дружини рахунок UAH та USD мають однаковий iban ( :!: ) - хтось запитає "а що так можна було?" :) виходить можна

так от схоже що коли з іншого банку йде переказ за айбаном у них або автоматично визначає за валютою рахунок куди зарахувати ці кошти, або хтось руцями це робить

а коли у застосунку вказається отакий мульті-валютний iban застосунок не розуміє як це :) і так як застосунок робила одна команда, а бекенд інша маємо таку поведінку - не можливо відправити платіж... це при тому що пошук за айбаном повертає застосунку ім"я клієнта - а от сам платіж застосунок відправити не здатен. ще і помилку не може пояснити, тільки "щось пішло не так, спробуйте ще"

перевірив свій валютний та гривневий айбани - різні
перевірив у мами - однакові

коротше виглядає так як "прорахувались, але де" :)
Востаннє редагувалось DmitryZP в Чет 26 гру, 2024 14:39, всього редагувалось 1 раз.
DmitryZP
 
Повідомлень: 4558
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:39

  Sense Bank написав:
  Water написав:
  Sense Bank написав:Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?
Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.
Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?


Це вже наступне питання над яким ми будемо працювати і дізнаватися можливості чи можна це змінити
Відповідь стосувалась до того, що відбувається зараз
*Ваш вартовий підтримки, Денис

Пока вы над ним будете работать, ваш финмон разгонит всех лояльных клиентов. Мне мой персмен сказал, что к нему нескончаемым потоком идут пострадавшие с заблокированныхми счетами. Он даже сразу задаёт всем им вопрос насчёт Швыдкого )
Вы там вашему тёзке, Денису Курдышу привет передайте по этому поводу. Он на вопрос об проблемах с финмоном по поводу Швыдкых на ветке хейтеров в телеграм канале вещал, что всё это единичные случаи, и типа исправить это быстро не делается, потом мол разберёмся.Я даже улыбнулся и заскриншотил на всякий случай его ответ ))
Востаннє редагувалось Навигатор в Чет 26 гру, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Навигатор
 
Повідомлень: 345
З нами з: 21.12.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:45

  DmitryZP написав:у дружини рахунок UAH та USD мають однаковий iban ( :!: ) - хтось запитає "а що так можна було?" :) виходить можна

Можно. На мультивалютке Клирингового Дома очень удивлён, что у кого-то разные IBAN для разных валют. Может и несколько гривневых счетов иметь одинаковый IBAN - у кого счета в Укргазе, тот знает. Только каким местом это затрагивает посылающего (тем более, как я понимаю, по СЭП, а не по SWIFT)? Он должен послать на IBAN, а там принимающий банк разберётся куда зачислять.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5023
З нами з: 23.03.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 581 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:49

Навигатор Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12927
З нами з: 18.02.13
Подякував: 181 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 14:52

  1finanсier написав:
  Вадимка написав:Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Ахаха ))) Нагадало анекдот, як кішка каже іншій :
- Уявляєш, вчора мене у підворотні згвалтувала ціла зграя бродячих котів!
- Який жах! А зараз ти куди зібралася?
- Туди ж
Схоже вам сподобалося ставлення банку до Вас, якщо Ви продовжуєте робити те саме )))
Даже если это будет раз в три дня все равно сумма будет намного больше чем я подтвердил документально.Какой тогда выход ?Просто не пользоваться?
Вадимка
 
Повідомлень: 412
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1328132913301331>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 277901
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 21684
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13303)
26.12.2024 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.