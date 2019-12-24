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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1328132913301331> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 104 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 41 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 104 Додано: Вів 24 гру, 2024 18:20 Вадимка написав: Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Dura lex sed lex. Как я понимаю, пока в анкете в графе ожидаемых месячных поступлений будет число меньше, чем эти пополнения с депозитов, финмон будет нервничать, а потом и блокировать потому, что похоже, что до блокировки он поясняющих документов не читает. Сам в последние дни это ощутил: вначале мне менеджер вписала на нолик меньше в анкету, чем я её попросил, потом зашло больше и финмон попросил пояснений, а потом он их не прочитал и тихо заблокировал счета, никому ничего не сказав. Только со второй попытки отправить доки разблокировал и не знаю теперь надолго ли.



Хороший момент: алка позволяет в ту графу вписать произвольное число без привязки к доходу. Dura lex sed lex. Как я понимаю, пока в анкете в графе ожидаемых месячных поступлений будет число меньше, чем эти пополнения с депозитов, финмон будет нервничать, а потом и блокировать потому, что похоже, что до блокировки он поясняющих документов не читает. Сам в последние дни это ощутил: вначале мне менеджер вписала на нолик меньше в анкету, чем я её попросил, потом зашло больше и финмон попросил пояснений, а потом он их не прочитал и тихо заблокировал счета, никому ничего не сказав. Только со второй попытки отправить доки разблокировал и не знаю теперь надолго ли.Хороший момент: алка позволяет в ту графу вписать произвольное число без привязки к доходу. moveton

Повідомлень: 5023 З нами з: 23.03.18 Подякував: 40 раз. Подякували: 581 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 13:02 Вадимка написав: Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Ахаха ))) Нагадало анекдот, як кішка каже іншій :

- Уявляєш, вчора мене у підворотні згвалтувала ціла зграя бродячих котів!

- Який жах! А зараз ти куди зібралася?

- Туди ж

Схоже вам сподобалося ставлення банку до Вас, якщо Ви продовжуєте робити те саме ))) Ахаха ))) Нагадало анекдот, як кішка каже іншій :- Уявляєш, вчора мене у підворотні згвалтувала ціла зграя бродячих котів!- Який жах! А зараз ти куди зібралася?- Туди жСхоже вам сподобалося ставлення банку до Вас, якщо Ви продовжуєте робити те саме ))) 1finanсier

Повідомлень: 999 З нами з: 02.09.19 Подякував: 356 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 13:17 Вадимка написав: Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання

*Ваш вартовий підтримки, Денис Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання*Ваш вартовий підтримки, Денис Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12927 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 13:29 Sense Bank написав: Вадимка написав: Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання

*Ваш вартовий підтримки, Денис Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання*Ваш вартовий підтримки, Денис

Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?

Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.

Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів? Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів? Water Повідомлень: 2690 З нами з: 06.03.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 211 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 13:48 Water написав: Sense Bank написав: Вадимка написав: Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання

*Ваш вартовий підтримки, Денис Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання*Ваш вартовий підтримки, Денис

Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?

Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.

Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів? Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?



Це вже наступне питання над яким ми будемо працювати і дізнаватися можливості чи можна це змінити

Відповідь стосувалась до того, що відбувається зараз

*Ваш вартовий підтримки, Денис Це вже наступне питання над яким ми будемо працювати і дізнаватися можливості чи можна це змінитиВідповідь стосувалась до того, що відбувається зараз*Ваш вартовий підтримки, Денис Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12927 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 14:38 DmitryZP написав: не можу відравити платіж клієнту сенсу за айбаном - пише операція не можлива, спробуйте пізніше. чи стикався хтось із цією лажею? клієнта знаходить, частково закриває * інформацію прізвище/ім"я... гроші тупо не дає переслати



МАБ вимкнули, застосунок гімно, ще трохи і доведеться закрити рахунку в цьому "чудовому" і "надтехнологічному" банку



витратив 30 хв часу на довбання із цим питанням, підтримка повідомила що не бачать взагалі спроб з мого боку (можливо ці спроби блокуються певними сервісами і це зможуть побачити інші люди) не можу відравити платіж клієнту сенсу за айбаном - пише операція не можлива, спробуйте пізніше. чи стикався хтось із цією лажею? клієнта знаходить, частково закриває * інформацію прізвище/ім"я... гроші тупо не дає переслатиМАБ вимкнули, застосунок гімно, ще трохи і доведеться закрити рахунку в цьому "чудовому" і "надтехнологічному" банкувитратив 30 хв часу на довбання із цим питанням, підтримка повідомила що не бачать взагалі спроб з мого боку (можливо ці спроби блокуються певними сервісами і це зможуть побачити інші люди)



кому цікаво - нарешті розібралися...



у дружини рахунок UAH та USD мають однаковий iban ( ) - хтось запитає "а що так можна було?" виходить можна



так от схоже що коли з іншого банку йде переказ за айбаном у них або автоматично визначає за валютою рахунок куди зарахувати ці кошти, або хтось руцями це робить



а коли у застосунку вказається отакий мульті-валютний iban застосунок не розуміє як це і так як застосунок робила одна команда, а бекенд інша маємо таку поведінку - не можливо відправити платіж... це при тому що пошук за айбаном повертає застосунку ім"я клієнта - а от сам платіж застосунок відправити не здатен. ще і помилку не може пояснити, тільки "щось пішло не так, спробуйте ще"



перевірив свій валютний та гривневий айбани - різні

перевірив у мами - однакові



коротше виглядає так як "прорахувались, але де" кому цікаво - нарешті розібралися...у дружини рахунок UAH та USD мають однаковий iban () - хтось запитає "а що так можна було?"виходить можнатак от схоже що коли з іншого банку йде переказ за айбаном у них або автоматично визначає за валютою рахунок куди зарахувати ці кошти, або хтось руцями це робитьа коли у застосунку вказається отакий мульті-валютний iban застосунок не розуміє як цеі так як застосунок робила одна команда, а бекенд інша маємо таку поведінку - не можливо відправити платіж... це при тому що пошук за айбаном повертає застосунку ім"я клієнта - а от сам платіж застосунок відправити не здатен. ще і помилку не може пояснити, тільки "щось пішло не так, спробуйте ще"перевірив свій валютний та гривневий айбани - різніперевірив у мами - однаковікоротше виглядає так як "прорахувались, але де" Востаннє редагувалось DmitryZP в Чет 26 гру, 2024 14:39, всього редагувалось 1 раз. DmitryZP Повідомлень: 4558 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 824 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 14:39 Sense Bank написав: Water написав: Sense Bank написав: Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання

*Ваш вартовий підтримки, Денис Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання*Ваш вартовий підтримки, Денис

Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?

Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.

Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів? Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?



Це вже наступне питання над яким ми будемо працювати і дізнаватися можливості чи можна це змінити

Відповідь стосувалась до того, що відбувається зараз

*Ваш вартовий підтримки, Денис Це вже наступне питання над яким ми будемо працювати і дізнаватися можливості чи можна це змінитиВідповідь стосувалась до того, що відбувається зараз*Ваш вартовий підтримки, Денис

Пока вы над ним будете работать, ваш финмон разгонит всех лояльных клиентов. Мне мой персмен сказал, что к нему нескончаемым потоком идут пострадавшие с заблокированныхми счетами. Он даже сразу задаёт всем им вопрос насчёт Швыдкого )

Вы там вашему тёзке, Денису Курдышу привет передайте по этому поводу. Он на вопрос об проблемах с финмоном по поводу Швыдкых на ветке хейтеров в телеграм канале вещал, что всё это единичные случаи, и типа исправить это быстро не делается, потом мол разберёмся.Я даже улыбнулся и заскриншотил на всякий случай его ответ )) Пока вы над ним будете работать, ваш финмон разгонит всех лояльных клиентов. Мне мой персмен сказал, что к нему нескончаемым потоком идут пострадавшие с заблокированныхми счетами. Он даже сразу задаёт всем им вопрос насчёт Швыдкого )Вы там вашему тёзке, Денису Курдышу привет передайте по этому поводу. Он на вопрос об проблемах с финмоном по поводу Швыдкых на ветке хейтеров в телеграм канале вещал, что всё это единичные случаи, и типа исправить это быстро не делается, потом мол разберёмся.Я даже улыбнулся и заскриншотил на всякий случай его ответ )) Востаннє редагувалось Навигатор в Чет 26 гру, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз. Навигатор Повідомлень: 345 З нами з: 21.12.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 14:45 DmitryZP написав: у дружини рахунок UAH та USD мають однаковий iban ( ) - хтось запитає "а що так можна було?" виходить можна у дружини рахунок UAH та USD мають однаковий iban () - хтось запитає "а що так можна було?"виходить можна

Можно. На мультивалютке Клирингового Дома очень удивлён, что у кого-то разные IBAN для разных валют. Может и несколько гривневых счетов иметь одинаковый IBAN - у кого счета в Укргазе, тот знает. Только каким местом это затрагивает посылающего (тем более, как я понимаю, по СЭП, а не по SWIFT)? Он должен послать на IBAN, а там принимающий банк разберётся куда зачислять. Можно. На мультивалютке Клирингового Дома очень удивлён, что у кого-то разные IBAN для разных валют. Может и несколько гривневых счетов иметь одинаковый IBAN - у кого счета в Укргазе, тот знает. Только каким местом это затрагивает посылающего (тем более, как я понимаю, по СЭП, а не по SWIFT)? Он должен послать на IBAN, а там принимающий банк разберётся куда зачислять. moveton

Повідомлень: 5023 З нами з: 23.03.18 Подякував: 40 раз. Подякували: 581 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 14:49 Навигатор Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується

Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення

*Ваш вартовий підтримки, Денис Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12927 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 14:52 1finanсier написав: Вадимка написав: Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо

Ахаха ))) Нагадало анекдот, як кішка каже іншій :

- Уявляєш, вчора мене у підворотні згвалтувала ціла зграя бродячих котів!

- Який жах! А зараз ти куди зібралася?

- Туди ж

Схоже вам сподобалося ставлення банку до Вас, якщо Ви продовжуєте робити те саме ))) Ахаха ))) Нагадало анекдот, як кішка каже іншій :- Уявляєш, вчора мене у підворотні згвалтувала ціла зграя бродячих котів!- Який жах! А зараз ти куди зібралася?- Туди жСхоже вам сподобалося ставлення банку до Вас, якщо Ви продовжуєте робити те саме ))) Даже если это будет раз в три дня все равно сумма будет намного больше чем я подтвердил документально.Какой тогда выход ?Просто не пользоваться? Даже если это будет раз в три дня все равно сумма будет намного больше чем я подтвердил документально.Какой тогда выход ?Просто не пользоваться? Вадимка Повідомлень: 412 З нами з: 13.01.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1328132913301331> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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