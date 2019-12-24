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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 гру, 2024 18:20
Вадимка написав:
Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Dura lex sed lex. Как я понимаю, пока в анкете в графе ожидаемых месячных поступлений будет число меньше, чем эти пополнения с депозитов, финмон будет нервничать, а потом и блокировать потому, что похоже, что до блокировки он поясняющих документов не читает. Сам в последние дни это ощутил: вначале мне менеджер вписала на нолик меньше в анкету, чем я её попросил, потом зашло больше и финмон попросил пояснений, а потом он их не прочитал и тихо заблокировал счета, никому ничего не сказав. Только со второй попытки отправить доки разблокировал и не знаю теперь надолго ли.
Хороший момент: алка позволяет в ту графу вписать произвольное число без привязки к доходу.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:02
Вадимка написав:
Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Ахаха ))) Нагадало анекдот, як кішка каже іншій :
- Уявляєш, вчора мене у підворотні згвалтувала ціла зграя бродячих котів!
- Який жах! А зараз ти куди зібралася?
- Туди ж
Схоже вам сподобалося ставлення банку до Вас, якщо Ви продовжуєте робити те саме )))
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:17
Вадимка написав:
Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:29
Sense Bank написав: Вадимка написав:
Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?
Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.
Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?
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Додано: Чет 26 гру, 2024 13:48
Water написав: Sense Bank написав: Вадимка написав:
Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?
Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.
Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?
Це вже наступне питання над яким ми будемо працювати і дізнаватися можливості чи можна це змінити
Відповідь стосувалась до того, що відбувається зараз
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:38
DmitryZP написав:
не можу відравити платіж клієнту сенсу за айбаном - пише операція не можлива, спробуйте пізніше. чи стикався хтось із цією лажею? клієнта знаходить, частково закриває * інформацію прізвище/ім"я... гроші тупо не дає переслати
МАБ вимкнули, застосунок гімно, ще трохи і доведеться закрити рахунку в цьому "чудовому" і "надтехнологічному" банку
витратив 30 хв часу на довбання із цим питанням, підтримка повідомила що не бачать взагалі спроб з мого боку (можливо ці спроби блокуються певними сервісами і це зможуть побачити інші люди)
кому цікаво - нарешті розібралися...
у дружини рахунок UAH та USD мають однаковий iban (
) - хтось запитає "а що так можна було?"
виходить можна
так от схоже що коли з іншого банку йде переказ за айбаном у них або автоматично визначає за валютою рахунок куди зарахувати ці кошти, або хтось руцями це робить
а коли у застосунку вказається отакий мульті-валютний iban застосунок не розуміє як це
і так як застосунок робила одна команда, а бекенд інша маємо таку поведінку - не можливо відправити платіж... це при тому що пошук за айбаном повертає застосунку ім"я клієнта - а от сам платіж застосунок відправити не здатен. ще і помилку не може пояснити, тільки "щось пішло не так, спробуйте ще"
перевірив свій валютний та гривневий айбани - різні
перевірив у мами - однакові
коротше виглядає так як "прорахувались, але де"
Востаннє редагувалось DmitryZP
в Чет 26 гру, 2024 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:39
Sense Bank написав: Water написав: Sense Bank написав:
Все залежить від того чи буде сума доходів перевищувати суму в опитувальнику чи ні, якщо так то можуть виникнути питання
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Шановна підтримка, а шо з точки зору банку в даному випадку дохід?
Нагадаю, людина занесла 600 тис. грн. на 3 депозити, які кожен день завершуються і він їх перевкладає.
Банк вважає шо в даному випадку дохід за 10 днів 6 лімонів?
Це вже наступне питання над яким ми будемо працювати і дізнаватися можливості чи можна це змінити
Відповідь стосувалась до того, що відбувається зараз
*Ваш вартовий підтримки, Денис
Пока вы над ним будете работать, ваш финмон разгонит всех лояльных клиентов. Мне мой персмен сказал, что к нему нескончаемым потоком идут пострадавшие с заблокированныхми счетами. Он даже сразу задаёт всем им вопрос насчёт Швыдкого )
Вы там вашему тёзке, Денису Курдышу привет передайте по этому поводу. Он на вопрос об проблемах с финмоном по поводу Швыдкых на ветке хейтеров в телеграм канале вещал, что всё это единичные случаи, и типа исправить это быстро не делается, потом мол разберёмся.Я даже улыбнулся и заскриншотил на всякий случай его ответ ))
Востаннє редагувалось Навигатор
в Чет 26 гру, 2024 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:45
DmitryZP написав:
у дружини рахунок UAH та USD мають однаковий iban (
) - хтось запитає "а що так можна було?"
виходить можна
Можно. На мультивалютке Клирингового Дома очень удивлён, что у кого-то разные IBAN для разных валют. Может и несколько гривневых счетов иметь одинаковый IBAN - у кого счета в Укргазе, тот знает. Только каким местом это затрагивает посылающего (тем более, как я понимаю, по СЭП, а не по SWIFT)? Он должен послать на IBAN, а там принимающий банк разберётся куда зачислять.
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:49
Навигатор Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується
Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення
*Ваш вартовий підтримки, Денис
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Додано: Чет 26 гру, 2024 14:52
1finanсier написав: Вадимка написав:
Хочу задать тот же вопрос!Мой счет разблокировали,но что я пережил за это время.Тоже хочу задать вопрос.Я продолжаю пополнять свой депозит каждый день и деньги каждый день снова падают на карту.Хочу чтоб вы дали ответ.Меня снова не заблокируют за такие операции?Спасибо
Ахаха ))) Нагадало анекдот, як кішка каже іншій :
- Уявляєш, вчора мене у підворотні згвалтувала ціла зграя бродячих котів!
- Який жах! А зараз ти куди зібралася?
- Туди ж
Схоже вам сподобалося ставлення банку до Вас, якщо Ви продовжуєте робити те саме )))
Даже если это будет раз в три дня все равно сумма будет намного больше чем я подтвердил документально.Какой тогда выход ?Просто не пользоваться?
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