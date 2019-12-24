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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1328132913301331 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 104 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 41 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 104 Додано: Чет 26 гру, 2024 14:55 Re: Sense Bank DmitryZP написав: коротше виглядає так як "прорахувались, але де" коротше виглядає так як "прорахувались, але де"

Так а шо у мами, працює, відправляється?



Справа в тому, шо однаковий ІБАН на всі рах з різной валютой це нормально! Купа банків це використовує. І це не може бути причиною невідправки грошей, ну ніяк. В АБС крім само ІБАНа ще ж присутній суфікс валюти рахунку: .978, .980, .840... То таки криві ручки смузистів, верніше -- таки лапки Так а шо у мами, працює, відправляється?Справа в тому, шо однаковий ІБАН на всі рах з різной валютой це нормально! Купа банків це використовує. І це не може бути причиною невідправки грошей, ну ніяк. В АБС крім само ІБАНа ще ж присутній суфікс валюти рахунку: .978, .980, .840... То таки криві ручки смузистів, верніше -- таки лапки Amethyst

Повідомлень: 6006 З нами з: 05.05.21 Подякував: 460 раз. Подякували: 1173 раз. Профіль 3 1 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 14:57 Sense Bank написав: Навигатор Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується

Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення

*Ваш вартовий підтримки, Денис Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішуєтьсяЗараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення*Ваш вартовий підтримки, Денис

Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта. Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта. Навигатор Повідомлень: 345 З нами з: 21.12.09 Подякував: 4 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 гру, 2024 15:04 Навигатор написав: Sense Bank написав: Навигатор Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішується

Зараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення

*Ваш вартовий підтримки, Денис Якщо цікаво, то це і є Денис з хейтерської і дійсно це проблема, тому що зарахування від депозиту не повинно рахувати в статистику, тому що кошти вже в банку але вирішення цієї проблеми і взагалі розібратися через що це відбувається, займає багато часу це за один день не вирішуєтьсяЗараз проблема полягає в тому що ці надходження з депозитів є дохідом, а в опитувальнику сума вказана менше і через це з'являються питання від фін моніторингу і рахунки обмежують але я працюю над вирішенням проблеми але обіцяти нічого не можу. Я розумію, які враження після цього і як це незручно, приносимо вибачення*Ваш вартовий підтримки, Денис

Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта. Ну так в том диалоге в телеграмме вам предложили неплохой ход , чтобы избежать проблем у клиентов. На официальном уровне дать разъяснения отделу финмониторинга, что такие случаи могут быть и они не единичны. Проблем у клиентов поубавилось бы на порядок. Потому что очень много клиентов пользуется схемой со Швыдкыми .ночь Швыдкый, днём карта.

Я розумію вас, саме цим я і займаюсь але на це потрібен час

*Денис Я розумію вас, саме цим я і займаюсь але на це потрібен час*Денис Sense Bank Представник банку Повідомлень: 12927 З нами з: 18.02.13 Подякував: 181 раз. Подякували: 1378 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1328132913301331 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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